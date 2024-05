Steinmeier v deň výročia vzniku NSR žiadal ochranu demokracie

Berlín 23. mája (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vo štvrtok pri príležitosti 75. výročia vzniku Nemeckej spolkovej republiky (NSR) obyvateľov vyzval na ochranu slobody a demokracie. Bývalá nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok vyzvala na oddanosť k demokracii a ochranu základného zákona, píše TASR podľa agentúry DPA.



"Naša demokracia je odolná," povedal Steinmeier počas príhovoru v Berlíne. Upozornil, že pred obyvateľmi sú ešte náročnejšie časy ako doteraz a odpoveďou na ne nemôže byť bojazlivosť či nedostatok sebadôvery. "Musíme sa presadiť teraz - realizmom, ambíciu. To je úloha tejto doby. Schopnosť presadiť sa je úloha našej doby," povedal. "Musíme robiť viac pre našu bezpečnosť. Musíme investovať do našej obrany. Potrebujeme posilniť našu alianciu a potrebujeme na to viac finančných prostriedkov," povedal prezident.



Merkelová žiadala podporu demokracie a ochranu ústavy - základného zákona (Grundgesetz). "Musíme ho chrániť," uviedla bývalá kancelárka počas slávností v Berlíne.



Za najväčší problém označila násilie voči politikom, najmä v komunitách. Predstavitelia miestnych úradov totiž disponujú menšou mierou ochrany než vrcholní politici. "Preto sa musíme brániť spolu," povedala.



Merkelová z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorá bola kancelárkou od novembra 2005 do decembra 2021.



Dvadsiateho tretieho mája 1949 vtedy budúci prvý nemecký spolkový kancelár Konrad Adenauer oznámil nový základný zákon (Grundgesetz) povojnového Nemecka. "Spolková republika Nemecko vstupuje do dejín!" Od týchto Adenauerových slov sa datuje vznik Spolkovej republiky Nemecko (SRN).