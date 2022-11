Steinmeier: Svet vstupuje do nového obdobia konfliktu

Pusan 5. novembra (TASR) – Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vníma skepticky vyhliadky na to, koľko pokroku bude možné dosiahnuť na klimatickom summite OSN, ktorý sa tento víkend začína v egyptskom Šarm aš-Šajchu. Dôvodom je celosvetové politické napätie, informovala agentúra DPA, od ktorej TASR správu prevzala.



Svet vstupuje do nového obdobia konfliktu, uviedol Steinmeier v sobotu počas diskusie o klimatickej politike v juhokórejskom meste Pusan.



"Je ťažké si predstaviť, že v časoch konfliktu a dokonca vojenskej konfrontácie budú štáty ako Rusko a Čína zohrávať konštruktívnu rolu v Šarm aš-Šajchu a po ňom," povedal.



"Pokrok je pritom absolútne nevyhnutný, aj keď podmienky preň nie sú veľmi povzbudivé," konštatoval Steinmeier. Poukázal na to, že v Afrike sa čoraz viac rozširujú púšte, Európa prichádza o posledné ľadovce v Alpách a aj v Nemecku sa zvyšuje počet extrémov počasia.



Záverom je potreba urýchliť cestu ku klimatickej neutralite, zdôraznil Steinmeier. Transformácia celého hospodárstva však nie je ani v Nemecku ľahká v čase vysokých výdavkov na udržanie stability v Európe, podporu Ukrajiny a zvýšenie obranného rozpočtu. "To sú tie isté peniaze, ktoré potrebujeme na boj proti zmene klímy," doplnil nemecký prezident.



Klimatický summit známy ako COP27 – 27. Konferencia zmluvných strán (COP) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) – sa uskutoční od 6. do 18. novembra.