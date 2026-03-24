Steinmeier: Vojna v Iráne je osudnou politickou chybou
Spolkový prezident poukázal na to, že Teherán nebol k odzbrojeniu nikdy tak blízko, ako po jadrovej dohode z roku 2015.
Autor TASR
Berlín 24. marca (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier neobyčajne ostro kritizoval vojnu proti Iránu, ktorú začali Izrael a Spojené štáty. Vojna je „osudnou politickou chybou“ a „skutočne zbytočnou vojnou, ktorej sa dalo vyhnúť, ak jej cieľom bolo zastaviť Irán na ceste k atómovej bombe,“ vyhlásil v utorok v Berlíne pri príležitosti 75. výročia obnovenia nemeckého ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spolkový prezident poukázal na to, že Teherán nebol k odzbrojeniu nikdy tak blízko, ako po jadrovej dohode z roku 2015. Na vypracovaní tejto dohody Steinmeier, ktorý bol v tom čase nemeckým ministrom zahraničných vecí, spolupracoval, pripomenula DPA a dodala, že americký prezident Donald Trump od nej počas svojho prvého funkčného obdobia odstúpil.
Steinmeier vyzval na väčší odstup od Trumpovej administratívy a jasný záväzok k medzinárodnému právu. „Vo vzťahoch s touto americkou administratívou musíme byť pragmatickí a zamerať sa na naše hlavné záujmy,“ povedal.
Nemecký prezident tiež tvrdí, že zahraničná politika musí byť pragmatickejšia a presvedčivejšia, čo ale neznamená ignorovanie medzinárodného práva. Poukázal na to, že to nie je „stará rukavica, ktorú by sme mali zahodiť, keď tak robia druhí“, pričom zdôraznil, že práve naopak medzinárodné právo je životne dôležité na prežitie všetkých, ktorí sa nepovažujú za veľmoci.
Aj nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul apeloval na jednotu Európy, vzhľadom na prenikavé zmeny v politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf diplomacie uviedol, že transatlantický vzťah prechádza „hlbokou zmenou“. Súčasne podčiarkol, že bezpečnosť v Európe sa musí stať „našou najvyššou prioritou“.
