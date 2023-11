Steinmeier vyjadril podporu Izraelu v boji proti Hamasu

Jeruzalem 27. novembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier prisľúbil v nedeľu Izraelu neochvejnú podporu vo vojne proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



"Sme solidárni s Izraelom... Nejde len o Izrael ako obeť teroru. Naša solidarita je aj s Izraelom, ktorý sa bráni, ktorý bojuje proti existenčnej hrozbe," povedal Steinmeier v Jeruzaleme na spoločnej tlačovej konferencii so svojím izraelským kolegom Jicchakom Herzogom.



Nemecký prezident uviedol, že je potrebné chrániť civilistov v Pásme Gazy a zabezpečiť im základné životné potreby. Podľa jeho slov to "vyžaduje medzinárodné humanitárne právo". Zároveň ocenil, že dohodnuté prímerie sa využíva na tento účel.



Izrael po útokoch Hamasu zo 7. októbra, ktoré zanechali krajinu zranenú ako nikdy predtým, bojuje o svoju existenciu, vyhlásil Steinmeier. "Izrael má plné právo brániť sa a zabezpečiť svoju existenciu... Teroristickej organizácii Hamas nesmie byť nikdy dovolené, aby dosiahla svoj deklarovaný cieľ, ktorým je zničenie Izraela," dodal.



Steinmeier a jeho manželka Elke Büdenbenderová, ktorá s ním do Izraela taktiež pricestovala, sú blízkymi priateľmi Herzoga a jeho manželky, pripomenula DPA.



"Vaša návšteva je vyjadrením pevného spojenectva medzi našimi krajinami," povedal Herzog, ktorý označil nemeckého prezidenta za pravého priateľa. Steinmeierovi a nemeckej vláde poďakoval za jasný postoj k právu Izraela na obranu - na rozdiel od lídrov iných krajín EÚ, ktorí voči Izraelu preukázali "dvojaký meter" a "pokrytectvo", vyplýva z jeho vyjadrenia.



Nemecký prezident sa v sobotnom videoodkaze vyslovil za dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktoré by podľa jeho slov umožnilo obom národom žiť vedľa seba v mieri. Kritizoval pritom, že príležitosť na takéto riešenie bola v minulosti premárnená, podľa jeho názoru v dôsledku rozširovania izraelských osád v Predjordánsku.