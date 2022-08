Steinmeier vyjadril Ukrajine úctu za jej boj za slobodu

Berlín 23. augusta (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v utorok vyjadril úctu Ukrajine za jej boj za slobodu proti Rusku. Uviedol to v liste pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Obdivujem s akou odvahou, akou rozhodnosťou, čelia ozbrojené zložky a všetci obyvatelia brutálnym ruským útokom," napísal Steinmeier ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému pri príležitosti stredajšieho (24. augusta) Dňa nezávislosti Ukrajiny.



Ukrajinci podľa Steinmeiera nedovolia, aby im vzali ich krajinu, život a slobodu. "Vedia, že Nemecko a Európa sú na ich strane," dodal.



Nemecký prezident pripomenul, že Ukrajina je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie a to jej prináša ohromné príležitosti. Ukrajincom zaželal, aby im deň nezávislosti priniesol silu a nádej brániť a ochraňovať zvrchovanosť a územnú celistvosť svojej krajiny.



Ukrajina si 24. augusta pripomína 31. výročie od získania nezávislosti od bývalého Sovietskeho zväzu v roku 1991. V tento deň uplynie zároveň šesť mesiacov od začiatku invázie Ruska do bývalej sovietskej republiky.