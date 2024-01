Steinmeier vyjadril vo Vietname obavy z nedodržiavania ľudských práv

Hočiminovo Mesto 24. januára (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu na návšteve Vietnamu ocenil nemecko-vietnamskú spoluprácu, no zároveň vyjadril obavy z nedodržiavania ľudských práv v tejto ázijskej krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Steinmeier pri prejave na Vietnamsko-nemeckej univerzite (VGU) v Hočiminovom Meste uviedol, že hoci Nemecko a Vietnam zdieľajú niektoré hodnoty, Berlín znepokojuje situácia v oblasti slobody tlače a slobody prejavu v tejto ázijskej krajine.



Dodal však, že schopnosť rozprávať sa o týchto záležitostiach so vzájomným rešpektom ukazuje, aké silné je partnerstvo Nemecka a Vietnamu.



Steinmeier ďalej uviedol, že Nemecko aj Vietnam čelia ako exportné krajiny podobným výzvam. Obidve krajiny majú napríklad podľa neho obavy z problémov Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



"Pre nás Nemcov je Vietnam akousi kotvou v danom regióne a máme veľký záujem o úzku spoluprácu... Vietnam a Nemecko, ktoré tak veľmi profitujú z otvoreného systému svetového obchodu, by urobili dobre, keby urýchlili reformu WTO a podporovali vytváranie sietí, obchod a spoluprácu po celom svete," uviedol Steinmeier, ktorý ďalej plánuje navštíviť susedné Thajsko.



Ľudskoprávne organizácie obviňujú vietnamskú komunistickú vládu z porušovania základných ľudských práv. Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) túto krajinu zaradila na 178. zo 180. miest z hľadiska dodržiavania slobody tlače.