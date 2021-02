Steinmeier vyzval bohaté krajiny na solidárnosť s vakcínami

Berlín 22. februára (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval v pondelok bohatšie krajiny na to, aby časť svojich dávok vakcín proti novému koronavírusu darovali chudobnejším štátom. Steinmeier sa tak vyjadril na spoločnej videokonferencii s generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom.



"Nie je to jednoduché, ale je to otázkou ľudskosti a otázkou našich vlastných noriem, podľa ktorých nás budú hodnotiť," povedal Steinmeier. "V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budú očkovacie látky ešte všade nedostatkovým tovarom," poznamenal.



"Čím skôr sme aj my v Nemecku a v Európe pripravení poskytnúť trochu (z dávok vakcín), ktoré máme zaistené, o to rýchlejšie budeme schopní zastaviť globálne šírenie nákazy," dodal. To, či a do akej miery bude medzinárodná spolupráca pri očkovaní, testovaní a liekoch úspešná, bude podľa Steinmeiera skúškou medzinárodnej solidarity.



"Ak tento vírus neporazíme všade, nebude možné ho poraziť globálne. Niekde bude mať bezpečné útočisko a bude môcť opäť udrieť," varoval aj šéf WHO. Upozornil, že krajiny, ktoré nebudú mať dostatok vakcín, sa môžu stať "živnou pôdou pre nové varianty" koronavírusu.



Šéf WHO bez konkrétneho menovania kritizoval viaceré bohaté krajiny za to, že sa priamo dohodli s výrobcami vakcín a znížili tak množstvo dávok očkovacích látok dostupných pre iniciatívu COVAX, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnomerné prerozdelenie vakcín na celom svete. Nemecko sľúbilo, že do tejto iniciatívy WHO prispeje sumou 1,5 miliardy eur.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v uplynulých dňoch taktiež apeloval na to, aby bohaté krajiny čo najskôr venovali štyri až päť percent svojich dávok vakcín chudobnejším štátom.