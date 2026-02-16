< sekcia Zahraničie
Steinmeier vyzval Libanon, aby pokračoval v odzbrojovaní Hizballáhu
Libanon podľa nemeckého prezidenta musí zabezpečiť odzbrojenie militantnej skupiny Hizballáh, aby vytvoril podmienky na vojenský ústup Izraela.
Autor TASR
Bejrút 16. februára (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v pondelok na začiatok svojej dvojdňovej návštevy Libanonu prisľúbil podporu stabilizácie tejto krajiny. Vyzval tiež tamojšiu vládu, aby pokračovala v odzbrojovaní militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Naďalej stojíme pri vašej krajine,“ povedal Steinmeier na tlačovej konferencii s prezidentom Libanonu Džúzífom Awnom v Bejrúte.
Zároveň vyzval Libanon a Izrael, aby splnili svoje záväzky vyplývajúce z dohody o prímerí z novembra 2024, čo označil za „príležitosť“ pre obe krajiny.
Libanon podľa nemeckého prezidenta musí zabezpečiť odzbrojenie militantnej skupiny Hizballáh, aby vytvoril podmienky na vojenský ústup Izraela.
„Nemyslite si, že si v Nemecku predstavujeme, že je to také jednoduché. Vieme, že je to náročná úloha,“ povedal.
Awn podľa svojich slov požiadal Nemecko, aby „vyžadovalo od izraelskej strany implementáciu dohody o prímerí a stiahnutie sa z okupovaných území“.
DPA pripomína, že k prímeriu medzi Izraelom a Hizballáhom došlo po vojne, v ktorej v Libanone prišlo o život viac ako 4000 ľudí a na strane Izraela 130. Obe krajiny sa však navzájom obviňujú z porušovania prímeria.
Izrael pokračuje v útokoch na Libanon a dialo sa tak aj krátko pred príchodom Steinmeiera.
V rámci prímeria mal byť Hizballáh do konca minulého roka odzbrojený. Proiránske šiitské hnutie to však odmieta.
Steinmeier, ktorého sprevádza jeho manželka Elke Büdenbenderová, sa má v Libanone stretnúť aj s premiérom Nawáfom Salámom a predsedom parlamentu Nabíhom Berrím. Následne v stredu odcestuje do Jordánska.
Nemecko prispieva k mieru v Libanone podporou Dočasných mierových síl OSN v Libanone (UNIFIL) fregatou Sachsen-Anhalt, ktorú čoskoro nahradí Nordrhein-Westfalen. Očakáva sa, že nemecký prezident dostane informácie o misii na palube vojenskej lode. V misii UNIFIL pôsobí 179 nemeckých vojakov.
Nemecké námorníctvo pomáha pri zabezpečovaní morských hraníc a prevencii pašovania zbraní pri pobreží Libanonu. Podieľa sa aj na výcviku libanonského námorníctva.
Awn požiadal Nemecko, aby pomohlo libanonskej armáde a zohralo kľúčovú úlohu po odchode príslušníkov misie UNIFIL z Libanonu. Mandát misie vyprší už tento rok.
„Naďalej stojíme pri vašej krajine,“ povedal Steinmeier na tlačovej konferencii s prezidentom Libanonu Džúzífom Awnom v Bejrúte.
Zároveň vyzval Libanon a Izrael, aby splnili svoje záväzky vyplývajúce z dohody o prímerí z novembra 2024, čo označil za „príležitosť“ pre obe krajiny.
Libanon podľa nemeckého prezidenta musí zabezpečiť odzbrojenie militantnej skupiny Hizballáh, aby vytvoril podmienky na vojenský ústup Izraela.
„Nemyslite si, že si v Nemecku predstavujeme, že je to také jednoduché. Vieme, že je to náročná úloha,“ povedal.
Awn podľa svojich slov požiadal Nemecko, aby „vyžadovalo od izraelskej strany implementáciu dohody o prímerí a stiahnutie sa z okupovaných území“.
DPA pripomína, že k prímeriu medzi Izraelom a Hizballáhom došlo po vojne, v ktorej v Libanone prišlo o život viac ako 4000 ľudí a na strane Izraela 130. Obe krajiny sa však navzájom obviňujú z porušovania prímeria.
Izrael pokračuje v útokoch na Libanon a dialo sa tak aj krátko pred príchodom Steinmeiera.
V rámci prímeria mal byť Hizballáh do konca minulého roka odzbrojený. Proiránske šiitské hnutie to však odmieta.
Steinmeier, ktorého sprevádza jeho manželka Elke Büdenbenderová, sa má v Libanone stretnúť aj s premiérom Nawáfom Salámom a predsedom parlamentu Nabíhom Berrím. Následne v stredu odcestuje do Jordánska.
Nemecko prispieva k mieru v Libanone podporou Dočasných mierových síl OSN v Libanone (UNIFIL) fregatou Sachsen-Anhalt, ktorú čoskoro nahradí Nordrhein-Westfalen. Očakáva sa, že nemecký prezident dostane informácie o misii na palube vojenskej lode. V misii UNIFIL pôsobí 179 nemeckých vojakov.
Nemecké námorníctvo pomáha pri zabezpečovaní morských hraníc a prevencii pašovania zbraní pri pobreží Libanonu. Podieľa sa aj na výcviku libanonského námorníctva.
Awn požiadal Nemecko, aby pomohlo libanonskej armáde a zohralo kľúčovú úlohu po odchode príslušníkov misie UNIFIL z Libanonu. Mandát misie vyprší už tento rok.