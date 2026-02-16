Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Zahraničie

Steinmeier vyzval Libanon, aby pokračoval v odzbrojovaní Hizballáhu

.
Libanonský prezident Džúzíf Awn (vpravo) a nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier pózujú počas stretnutia v Bejrúte v pondelok 16. februára 2026. Foto: TASR/AP

Libanon podľa nemeckého prezidenta musí zabezpečiť odzbrojenie militantnej skupiny Hizballáh, aby vytvoril podmienky na vojenský ústup Izraela.

Autor TASR
Bejrút 16. februára (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v pondelok na začiatok svojej dvojdňovej návštevy Libanonu prisľúbil podporu stabilizácie tejto krajiny. Vyzval tiež tamojšiu vládu, aby pokračovala v odzbrojovaní militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Naďalej stojíme pri vašej krajine,“ povedal Steinmeier na tlačovej konferencii s prezidentom Libanonu Džúzífom Awnom v Bejrúte.

Zároveň vyzval Libanon a Izrael, aby splnili svoje záväzky vyplývajúce z dohody o prímerí z novembra 2024, čo označil za „príležitosť“ pre obe krajiny.

Libanon podľa nemeckého prezidenta musí zabezpečiť odzbrojenie militantnej skupiny Hizballáh, aby vytvoril podmienky na vojenský ústup Izraela.

„Nemyslite si, že si v Nemecku predstavujeme, že je to také jednoduché. Vieme, že je to náročná úloha,“ povedal.

Awn podľa svojich slov požiadal Nemecko, aby „vyžadovalo od izraelskej strany implementáciu dohody o prímerí a stiahnutie sa z okupovaných území“.

DPA pripomína, že k prímeriu medzi Izraelom a Hizballáhom došlo po vojne, v ktorej v Libanone prišlo o život viac ako 4000 ľudí a na strane Izraela 130. Obe krajiny sa však navzájom obviňujú z porušovania prímeria.

Izrael pokračuje v útokoch na Libanon a dialo sa tak aj krátko pred príchodom Steinmeiera.

V rámci prímeria mal byť Hizballáh do konca minulého roka odzbrojený. Proiránske šiitské hnutie to však odmieta.

Steinmeier, ktorého sprevádza jeho manželka Elke Büdenbenderová, sa má v Libanone stretnúť aj s premiérom Nawáfom Salámom a predsedom parlamentu Nabíhom Berrím. Následne v stredu odcestuje do Jordánska.

Nemecko prispieva k mieru v Libanone podporou Dočasných mierových síl OSN v Libanone (UNIFIL) fregatou Sachsen-Anhalt, ktorú čoskoro nahradí Nordrhein-Westfalen. Očakáva sa, že nemecký prezident dostane informácie o misii na palube vojenskej lode. V misii UNIFIL pôsobí 179 nemeckých vojakov.

Nemecké námorníctvo pomáha pri zabezpečovaní morských hraníc a prevencii pašovania zbraní pri pobreží Libanonu. Podieľa sa aj na výcviku libanonského námorníctva.

Awn požiadal Nemecko, aby pomohlo libanonskej armáde a zohralo kľúčovú úlohu po odchode príslušníkov misie UNIFIL z Libanonu. Mandát misie vyprší už tento rok.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?