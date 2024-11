Steinmeier vyzval politikov, aby počas vládnej krízy konali rozumne

Berlín 7. november (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval vo štvrtok na zachovanie zdravého "rozumu a zodpovednosti" v rámci politickej krízy, ktorú v krajine vyvolal stredajší rozpad trojstrannej vládnej koalície. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Nemecko podľa Steinmeiera potrebuje "stabilnú väčšinu a vládu, ktorá je schopná konať" v čase tzv. globálnych otrasov. "Od všetkých, ktorí sú na zodpovedných pozíciách, očakávam, že dokážu čeliť veľkosti výziev, s akými sa stretáme," povedal.



Zdôraznil, že teraz nie je čas na "taktizovanie a hádanie sa" a poukázal na "neistú politickú situáciu" v Nemecku, Európe a tiež po prezidentských voľbách v Spojených štátoch.



Po mesiacoch vnútorných sporov sa v stredu večer definitívne rozpadla nemecká vládnuca trojkoalícia, prezývaná semaforová, ktorá bola zložená zo Scholzových sociálnych demokratov (SPD), podnikateľsky orientovaných liberálov zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) a Zelených.



K rozpadu došlo po tom, ako nemecký kancelár Olaf Scholz odvolal z funkcie ministra financií Christiana Lindnera. Ten je zároveň predsedom strany FDP, ktorá sa po jeho odvolaní z koalície stiahla. Vo vláde z nej ostal minister dopravy Volker Wissing, ktorý však vystúpil z FDP, aby tak nepodkopal jej pozíciu.



Scholz v stredu tiež informoval, že 15. januára bude Spolkový snem (Bundestag) hlasovať o vyslovení dôvery jeho vláde. Očakáva sa, že Scholz hlasovanie prehrá. Ak by sa tak stalo, mohol by následne požiadať spolkového prezidenta o rozpustenie Bundestagu, čím by sa uvoľnila cesta predčasným voľbám. Tie by sa mohli uskutočniť najneskôr koncom marca 2025.



Z opozície však už zaznievajú hlasy, že Scholz by mal dať parlament hlasovať o dôvere svojej vláde skôr, ideálne bezodkladne a následne už v januári mohli byť nové voľby. "Koalícia už nemá väčšinu v Bundestagu (dolnej komore nemeckého parlamentu), a preto musíme vyzvať kancelára, aby okamžite, najneskôr do začiatku budúceho týždňa, zvolal hlasovanie o dôvere," povedal novinárom opozičný líder a predseda Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Friedrich Merz.



Ak by Scholzova momentálne neistá menšinová vláda hlasovanie o dôvere neustála, musel by Steinmeier do 21 dní rozpustiť parlament. "Som pripravený prijať takéto rozhodnutie," povedal prezident.