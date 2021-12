Steinmeier vyzval Scholzovu vládu, aby sa zamerala na boj proti covidu

Berlín 8. decembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu vyzval nového spolkového kancelára Olafa Scholza, aby sa prioritou jeho vlády stal razantný boj proti šíreniu koronavírusu. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



"Ľudia dúfajú, že preukážete svoju vedúcu pozíciu a že spoločne so (spolkovými) krajinami zavediete nevyhnutné opatrenia," vyhlásil prezident pri vymenovaní Scholzovho kabinetu.



"V akútnom stave núdze ide o to, nepočúvať tých, čo sa ozývajú najhlasnejšie, ale postarať sa o to, aby nás pandémia nedržala v zovretí ešte ďalší rok a aby sa verejný život znova mohol stať samozrejmosťou," povedal.



Steinmeier zdôraznil, že aktuálna pandemická situácia v Nemecku je mimoriadne vážna. Vyjadril pritom presvedčenie, že si nová vláda v tomto smere uvedomuje svoju zodpovednosť. Zároveň ale apeloval i na občanov krajiny: "Táto kríza nie je výzvou len pre politiku, ale aj pre nás všetkých. Záleží na (postoji) každého jedného z nás."



V piatok odcestuje Scholz na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu vo funkcii kancelára. Najprv bude v Paríži viesť rozhovory s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Následne odletí do Bruselu, kde sa má stretnúť s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom Európskej rady Charlesom Michelom v rámci príprav na budúcotýždňový summit EÚ, uviedol vo vyhlásení úrad spolkového kancelára.



V stredu popoludnia zložili prísahu v Spolkovom sneme, dolnej komore nemeckého parlamentu, i 16 ministri a ministerky rodovo vyváženého stredoľavicového kabinetu Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP).