Streda 6. máj 2026
Steinmeier vyzval USA, aby v rámci NATO zostali spoľahlivou silou

Na archívnej snímke nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Foto: TASR/AP

Európski spojenci NATO sú podľa Steinmeiera pripravení prevziať väčšiu zodpovednosť v rámci Aliancie, avšak naďalej potrebujú ochranu USA.

Autor TASR
Štokholm 6. mája (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval v stredu Spojené štáty, aby v rámci Severoatlantickej aliancie zostali spoľahlivou silou. Vyjadril sa tak niekoľko dní potom, čo USA oznámili, že z Nemecka stiahnu viac ako 5000 vojakov, píše TASR na základe správy agentúry DPA.

Európski spojenci NATO sú podľa Steinmeiera pripravení prevziať väčšiu zodpovednosť v rámci Aliancie, avšak naďalej potrebujú ochranu USA. „A musíme sa na to vedieť spoľahnúť,“ zdôraznil na návšteve Štokholmu.

Berlín podľa neho pochopil odkaz, ktorý Washington vyslal svojím oznámením z minulého týždňa. „Jediný signál, ktorý chceme a mali by sme poslať, je: Čím menej amerických vojakov sa nachádza v Európe, tým viac musí Európa urobiť sama pre seba,“ konštatoval nemecký prezident.

Pentagón v piatok oznámil, že USA stiahnu z Nemecka 5000 vojakov. O deň neskôr americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty znížia počet svojich vojakov umiestnených v Nemecku o výrazne viac ako 5000.

Rozhodnutie oznámil Pentagón niekoľko dní po slovnej výmene medzi Trumpom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Ten minulý týždeň v pondelok povedal, že Irán „ponižuje“ Washington v rokovaniach o ukončení konfliktu na Blízkom východe.

Očakávalo sa, že súčasťou zníženia americkej vojenskej prítomnosti bude aj zrušenie rozmiestnenia rakiet Tomahawk. Nemecké ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že zo strany Spojených štátov zatiaľ nedošlo k „definitívnemu zrušeniu“ plánu vypracovaného ešte počas vlády bývalého prezidenta Joea Bidena, ktorý sa týka rozmiestnenia práporu vybaveného týmito raketami dlhého doletu v Nemecku.

V Európe sa už desaťročia nachádzajú desiatky veľkých amerických základní, ktoré majú značný význam pre operácie USA na celom svete. Podľa aprílových údajov americkej armády je v Európe rozmiestnených približne 86.000 amerických vojakov vrátane približne 39.000 v Nemecku. Ich počet sa však pravidelne mení, najmä z dôvodu rotácií či vojenských cvičení, pripomenula DPA.
