Steinmeier vyzýva na súdržnosť, koniec vojny na Ukrajine ale neočakáva

Berlín 24. decembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vo vianočnom prejave apeloval na súdržnosť a nádej vzhľadom na mnohé výzvy, ktorým pre vojnu na Ukrajine čelia nielen obyvatelia Nemecka. Koniec ruskej invázie však v blízkom období neočakáva. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Ak bol tento rok v niečom dobrý, tak to bolo v skúsenosti, že spoločne sa cez tieto (zlé) časy dostaneme," povedal Steinmeier. "A preto je mojím vianočným prianím, aby sme si túto nádej vzali do nového roku. Aby sme posilnili všetko, čo nás spája," uviedol prezident. Dôvod na nádej vidí okrem iného v tom, s akou odvahou sa Ukrajina bráni voči ruským útokom a v súdržnosti Európy.



Nemecký prezident však skorý koniec vojny na Ukrajine nateraz nevidí. Jeho najväčším želaním je opätovný mier, hoci ešte "nie je na dosah". Musí ísť o mier, ktorý Ukrajincov nevystaví svojvôli a násiliu okupantov. "Kým sa nevráti mier, je povinnosťou ľudstva stáť pri tých, na ktorých útočia, ktorí sú ohrození a utláčaní," zdôraznil. "Aj tým prinášame do tmy neprávosti svetlo nádeje," dodal.



Dôležité je tiež nepoľaviť v oblasti boja proti klimatickej zmene, upozornil Steinmeier. "Prajem si, aby aj starší ľudia boli pripravení zmeniť sa. A aby sa mladí angažovali, boli kritickí, a to bez toho, aby veci ochrany klímy škodili tým, že proti sebe iných poštvú," uviedol. "Pretože my všetci máme jeden spoločný cieľ: aby tí mladší neboli 'poslednou generáciou', ale prvou generáciou sveta, ktorý je ohľaduplný voči klíme," povedal.