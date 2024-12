Steinmeier vyzýva Nemecko, aby sa po útoku v Magdeburgu zjednotilo

Berlín 24. decembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzýva vo svojom tradičnom vianočnom prejave nemeckú spoločnosť na to, aby sa po nedávnom útoku v meste Magdeburg zjednotila. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Nenávisť a násilie nesmú mať posledné slovo. Nenechajme sa rozdeliť. Držme spolu," tvrdí Steinmeier vo vopred nahratom prejave, ktorého text zverejnili v noci na utorok nemecké médiá, hoci vysielať by sa mal až v stredu - na Prvý sviatok vianočný, uvádza stanica Deutsche Welle.



Mnohí ľudia budú mať podľa nemeckého prezidenta počas Vianoc tzv. ťažké srdce alebo sa budú cítiť nesvoji, neistí, možno aj vystrašení. "Všetky tieto pocity sú pochopiteľné. Nesmú nás však ovládať a nesmú nás paralyzovať," dodáva.



Nemecký prezident ďalej vyjadruje sústrasť príbuzným obetí z Magdeburgu. "So svojou bolesťou nie ste sami. Ľudia v celej našej krajine cítia a smútia s vami," uvádza. DPA dodáva, že Steinmeier po zmienenom útoku svoj vianočný prejav prerábal.



Steinmeier v ňom hovorí aj o nadchádzajúcich nemeckých parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia vo februári 2025. "Je tu (v krajine) veľká nespokojnosť s politikou, podnikaním, byrokraciou, s nespravodlivosťou," uvádza a konštatuje, že rétorika v každodennom živote sa stáva čoraz drsnejšou, niekedy až nepriateľskou.



Výzvam však podľa jeho slov treba odolávať a otvorene o nich hovoriť, pričom pád nemeckej vlády "neznamená koniec sveta". Steinmeier sa v prejave prihovára aj mladým ľuďom, pričom zdôrazňuje, akí sú pre krajinu potrební.



V Magdeburgu vrazilo v piatok večer auto do davu ľudí na vianočných trhoch. O život prišlo päť ľudí - štyri ženy a jedno dieťa - a ďalších 235 utrpelo zranenia. Vozidlo riadil 50-ročný občan Saudskej Arábie. Polícia ho zadržala priamo na mieste činu a v súčasnosti sa nachádza vo väzbe pod nepretržitým dohľadom.



Podľa nemeckých médií ide o Táliba al-Abda al-Muhsina, povolaním psychiatra. V Nemecku žije od roku 2006; v roku 2016 získal štatút politického utečenca. Na sociálnych sieťach zdieľal extrémistické postoje a Saudská Arábia tvrdí, že nemecké úrady pred ním opakovane varovala.