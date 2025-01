Steinmeier: Zahraničná politika Nemecka sa po voľbách nezmení

Berlín 15. januára (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier prisľúbil medzinárodnému spoločenstvu zachovanie kontinuity v oblasti zahraničnej politiky krajiny bez ohľadu na to, kto zvíťazí vo februárových parlamentných voľbách. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.



"Napriek tomu, že všetci netrpezlivo čakáme na výsledky (volieb), jedna vec zostáva povzbudivo nemenná. Je ňou smerovanie našej zahraničnej politiky," vyhlásil Steinmeier v utorok počas stretnutia diplomatického zboru vo svojom sídle v paláci Bellevue.



Steinmeier v rámci toho podčiarkol záväzky Nemecka voči Európe, transatlantickému partnerstvu, úzke vzťahy s USA, zaangažovanosť krajiny v OSN a tiež zodpovedať voči Izraelu. "Nemecko má dobré kontakty a je krajinou s otvorenou mysľou, a tak by to malo zostať aj po voľbách," povedal prezident.



V súvislosti s nadchádzajúcou inauguráciou novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa Steinmeier skonštatoval, že počas svojej vyše 30-ročnej praxe vždy existovali obdobia, kedy si boli krajiny bližšie a kedy boli naopak vzdialenejšie. Zdôraznil, že Nemecko i USA k sebe napriek tomu vždy pristupovali s rešpektom a vyjadril nádej, že to tak bude aj počas nadchádzajúcich štyroch rokov, píše DPA.



Na utorkové stretnutie v paláci Bellevue prišlo približne 130 diplomatov, ktorí Steinmeierovi odovzdali svoje novoročné želania.