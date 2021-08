Steinmeier: Výstavba Berlínskeho múru bola svedectvom zlyhania

Prečítajte si aj: Pred 60 rokmi sa začala stavba Berlínskeho múru



Berlín 13. augusta (TASR) – Výstavbu Berlínskeho múru pred 60 rokmi nazval nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v piatkovom prejave pri pamätníku obetiam tohto symbolu rozdeleného Nemecka na Bernauerskej ulici. Informovala o tom agentúra DPA.vyhlásil Steinmeier. Dodal, že predstavoval začiatok konca, ktorý všakuvádza sa v písomnom znení prezidentovho prejavu.Berlínsky múr – najznámejší symbol studenej vojny – rozdeľoval nemeckú metropolu viac ako 28 rokov. Z ostnatého, betónového zovretia sa Berlín dostal až 9. novembra 1989. Pri pokuse o prekonanie približne 155 kilometrov dlhého a 360 centimetrov vysokého múru zahynulo v Berlíne minimálne 140 ľudí.Steinmeier pripomenul vetu vtedajšieho najvyššieho predstaviteľa Nemeckej demokratickej republiky (NDR) Waltera Ulbrichta z júna 1961.Podľa slov spolkového prezidenta išlo oKomunistický režim vo východnom Berlíne totiž už dlho predtým jasne plánoval zastaviť prúd ľudí utekajúcich z NDR cez Berlín do Nemeckej spolkovej republiky (NSR) nachádzajúcej sa na území západných okupačných zón. V rokoch 1946–61 opustili územie NDR takmer tri milióny obyvateľov, medzi ktorými bolo veľa odborníkov, pričom väčšina z nich odchádzala do NSR cez Berlín.Steinmeier ďalej výstavbu múru odsúdil slovami, že vtedajší režimĽudí vyzval, aby sa naďalej angažovali v boji za občianske slobody.zdôraznil Steinmeier. To sa začína, ako dodal, účasťou na demokratických voľbách.apeloval na občanov. Parlamentné voľby v Nemecku sa uskutočnia 26. septembra.