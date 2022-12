Stellantis na neurčito zastaví výrobu v závode v štáte Illinois

Detroit/Paríž 11. decembra (TASR) - Automobilka Stellantis zastaví vo februári na neurčito prevádzku závodu v americkom Belvidere v štáte Illinois. Dôvodom sú rastúce náklady na výrobu elektrických vozidiel. Informovali o tom agentúra Reuters a server CNBC.



Stellantis koncom tohto týždňa uviedol, že výrobu v závode v Belvidere, ktorý vyrába športovo-úžitkové vozidlá Jeep Cherokee, zastaví k 28. februáru 2023 a nevylučuje, že produkcia sa už nemusí obnoviť. Závod zamestnáva približne 1350 ľudí.



Firma oznámila, že automobilový priemysel "zasiahlo viacero faktorov, ako pokračujúca pandémia nového koronavírusu a problémy s dodávkami mikročipov, najväčšou výzvou sú však rastúce náklady na elektrifikáciu automobilového trhu". Do konca roku 2025 plánuje spoločnosť investovať do elektrifikácie svojich vozidiel viac než 30 miliárd eur. Navyše do konca roka 2030 by v Európe chcela predávať iba elektrické vozidlá a v USA by tieto autá mali tvoriť polovicu z predaja.



Odstavenie prevádzky spoločnosť označila za "ťažký, avšak nevyhnutný krok". Zároveň dodala, že "pracuje na určení iných možností pre závod v Belvidere, ďalšie podrobnosti však momentálne poskytnúť nemôže". V závode sa už nejaký čas pracuje iba na jednu zmenu z pôvodných troch. Počas najzložitejšieho obdobia pandémie ho firma niekoľkokrát odstavila, výpadky však zaznamenal aj pre problémy v dodávkach mikročipov. Čo sa týka predaja vozidiel Jeep Cherokee, tie v 3. kvartáli klesli zhruba o 61 %, čo je výraznejší pokles než v prípade iných modelov značky Jeep.



Tim Ferguson z odborovej organizácie UAW Local 1268, ktorá zastupuje zamestnancov dotknutého závodu, povedal, že podľa dokumentov spoločnosti by sa produkcia Jeep Cherokee mala presunúť do mexického závodu automobilky v meste Toluca. Firma otázku budúcnosti vozidiel Cherokee odmietla komentovať.



Ostrejšie než Ferguson sa vyjadrila viceprezidentka UAW Cindy Estradová. Poukázala na to, že "Stellantis veľký počet svojich áut do USA dováža a firmy ako táto dostávajú v rámci vládnych stimulov miliardy na prechod na čistú energiu". Ako dodala, krok Stellantisu je "urážkou všetkých daňových poplatníkov, keďže sú to ich peniaze a firma ich neinvestuje späť do miestnych komunít".