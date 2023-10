Prieskum: Podpora pre dočasné pobyt ukrajinských utečencov v ČR klesla

Praha 10. októbra (TASR) - Podpora českej verejnosti ďalšiemu pobytu ukrajinských utečencov v ČR klesla. Podľa najnovších dát s tým súhlasí 51 percent opýtaných a 49 percent je proti. Vyplýva to z prieskumu analytického ústavu STEM, ktorého výsledky zverejnili v utorok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa výskumníkov počet Čechov podporujúcich ďalšie zotrvanie Ukrajincov v ČR klesol po dlhom období stability o päť percentuálnych bodov. "Bude potrebné sledovať, či ide o jednorazový výkyv spôsobený napríklad niektorými mediálnymi kauzami alebo či pôjde o nový stav či dokonca trend," zdôraznil STEM.



Prieskum tiež ukázal, že neklesá podiel tých, ktorí si myslia, že ukrajinskí utečenci by mali dostať príležitosť zostať v Česku do konca vojny. Podiel takto zmýšľajúcich občanov Česka je naďalej okolo 40 percent.



Podľa dát dve tretiny verejnosti určite alebo skôr súhlasia s tvrdením, že Rusko je jednoznačným vinníkom vojny. Zároveň si však takmer dve tretiny opýtaných myslia, že ČR by mala usilovať o rýchle ukončenie konfliktu, aj keď by to pre Ukrajinu mohlo znamenať stratu niektorých území.



"Potvrdzuje sa tiež dlhodobý stav, keď len asi 40 percent si naďalej želá smerovanie ČR na Západ, zatiaľ čo asi 60 percent preferuje, aby ČR zostávala skôr v neutrálnej pozícii niekde medzi Západom a Východom," spresnil ústav.



Približne polovica verejnosti podporuje vstup Ukrajiny do EÚ alebo NATO "výhľadovo", štvrtina je za jej vstup do týchto organizácii "čo najskôr". Proti jej členstvu v EÚ je 20 percent a v NATO 23 percent ľudí.



Do prieskumu analytického ústavu STEM, ktorý sa uskutočnil od 8. do 16. júla a od 7. do 17. septembra 2023 sa zapojilo 2139 ľudí starších ako 18 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)