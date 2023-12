Prieskum: Česi majú najlepší vzťah k Slovákom

Praha 7. decembra (TASR) - Česi majú dlhodobo veľmi priaznivý vzťah k Slovákom a cudzincom z vyspelých krajín. Za posledné desaťročia však výrazne vzrástla aj prijateľnosť Vietnamcov. Naopak negatívny postoj majú napríklad k Arabom či Afgancom. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Ústavu empirických výskumov STEM, ktoré zverejnili vo štvrtok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vzťah českej verejnosti k cudzincom STEM zisťoval na základe ochoty ľudí mať za susedov vybrané národnosti či etniká. Aktuálne výsledky ukazujú, že najpriaznivejší vzťah majú Česi k Slovákom - za susedov by ich bez problémov prijalo 91 percent z nich. Kladný postoj majú aj k cudzincom z vyspelých krajín, najmä k Angličanom, Američanom, Francúzom a Nemcom.



Najmenej priaznivý vzťah majú k národnostiam, ktoré sú geograficky aj kultúrne vzdialené. Život v ich susedstve vníma väčšina Čechov ako problematický až neprijateľný. Menej ako štvrtina opýtaných si preto dokáže predstaviť život vedľa Araba, Afganca, Sýrčana či Sudánca.



Najlepšie z hľadiska vývoja prijateľnosti skončili Vietnamci. Ešte v 90. rokoch minulého storočia by ich ako susedov prijala len necelá desatina Čechov. Podľa najnovšieho prieskumu by to bolo 71 percent opýtaných. "Ukazuje sa, že vietnamská komunita bola väčšinou českej spoločnosti prijatá," vysvetlila analytička STEM Kateřina Duspivová.



Postoje Čechov k cudzincom zmenil aj konflikt na Ukrajine. Po ruskom útoku z februára 2022 sú Ukrajinci pre Čechov prijateľnejšími susedmi než Rusi, predtým to bolo naopak. Výskum tiež ukázal, že česká verejnosť má dlhodobo negatívne postoje voči Rómom. Bez problémov by ich ako susedov prijalo 24 percent opýtaných.



K cudzincom sú podľa prieskumu vo väčšej miere ústretovejší mladí ľudia (vo veku 18-29 rokov) v porovnaní so staršími vekovými kategóriami. Výnimkou je najmä vzťah k Rusku, kde je trend opačný. Vzťah k cudzincom ovplyvňuje aj jazyková vybavenosť a dosiahnuté vzdelanie - čím sú vyššie, tým je aj vzťah k nim ústretovejší.



Prieskum ústavu STEM sa uskutočnil od 2. do 13. novembra 2023 na vzorke 1021 respondentov starších ako 18 rokov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)