STEM: Česká verejnosť chce spoločnú ochranu EÚ pred pôsobením Ruska

Praha 21. novembra (TASR) - Európska únia by podľa českej verejnosti mala postupovať spoločne a chrániť sa pred pôsobením Ruska. Vyplýva to z výsledkov prieskumu sociologického ústavu STEM pre Zastúpenie Európskej komisie v ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Štáty by podľa výsledkov prieskumu mali pred pôsobením ruskej agresie postupovať spoločne v rámci EÚ; samostatný postup by preferovala pätina opýtaných Čechov. Tento postoj prevláda naprieč spoločnosťou bez ohľadu na hodnotenie Európskej únie ako takej.



Sedemdesiatdva percent opýtaných vníma ako garanta pred možnou agresiou zo strany Ruska Severoatlantickú alianciu, 56 percent vidí túto istotu v EÚ. Približne dve tretiny ľudí si myslí, že by štáty mali spolupracovať aj na vybavení a výcviku armád.



"Bezpečnostná oblasť všeobecne a postoj k Rusku konkrétne sa teraz ukazuje ako jeden z dôležitých znakov v pohľade na EÚ," povedal Martin Kratochvíl, analytik sociologického ústavu STEM.



Zároveň v spoločnosti podľa STEM neposilňuje podpora ústupkom voči ruskej strane, ktorá by mohla ohroziť európsku jednotu. "Veľmi prorusky orientovaných ľudí je v českej populácii dlhodobo len asi tri až štyri percentá a ich počet sa s pokračujúcou vojnou nezvyšuje," uviedol Kratochvíl.



Z prieskumu tiež vyplýva, že dve tretiny opýtaných by privítali spoločný postup EÚ v ochrane štátnych hraníc. Šesťdesiat percent ľudí by si želalo, aby Únia spoločne riešila otázky migrácie.



Reprezentatívny prieskum českej populácie realizoval sociologický ústav STEM v rámci projektu pre Zastúpenie Európskej komisie v ČR od 29. septembra do 10. októbra 2022. Zúčastnilo sa na ňom 1052 obyvateľov Česka starších ako 18 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)