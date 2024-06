Prieskum: Väčšina Čechov chce rýchly koniec vojny na Ukrajine

Praha 18. júna (TASR) - Väčšina Čechov preferuje rýchle ukončenie vojny na Ukrajine, aj keby to malo znamenať stratu niektorých jej území. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktoré v utorok zverejnil neziskový ústav STEM. Ústav sa tiež zaoberal klesajúcou dôverou Čechov v armádu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Výsledky podľa STEM potvrdili dáta z predchádzajúcich skúmaní postojov Čechov k vojne na Ukrajine a k ukrajinským utečencom. "Stále platí, že väčšina Čechov preferuje rýchle ukončenie vojny na Ukrajine, aj keby to malo znamenať stratu niektorých území (65 percent), a zároveň podporujú zotrvanie ukrajinských utečencov na našom území (55 percent)," spresnili výskumníci.



Z možných druhov pomoci Ukrajine Česi podľa prieskumu najviac preferujú humanitárnu pomoc, rôzne formy obnovy ukrajinského územia a tiež sankcie proti Rusku. Nižšiu podporu má dovoz zbraní na Ukrajinu, najnižšiu vyjednávanie o vstupe Ukrajiny do EÚ.



Čo sa týka ochoty českej verejnosti pomôcť v prípade napadnutia spojencom, ukázalo sa, že klesá spolu so vzdialenosťou. "Zatiaľ čo susednému Poľsku by vojakov na pomoc vyslalo 82 percent opýtaných, pri pobaltských štátov by išlo len o 65 percent," spresnil analytik STEM Jiří Táborský.



Ďalšou témou, ktorou sa výskumníci zaoberali, bola klesajúca dôvera v armádu. Najnovšie analýzy STEM ukázali, že skôr než o celkový prepad ide o to, že sa z armády stáva polarizujúca téma. Podotkli, že napríklad v roku 2020 verilo armáde 80 percent Čechov bez ohľadu na to, aké mali politické preferencie. Zmenilo sa to medzi rokmi 2021 a 2022, keď sa dôvera medzi priaznivcami rôznych strán začala výrazne líšiť.



STEM dodal, že hoci pokles dôvery v armádu je zreteľný, aj tak ide o jednu z najdôveryhodnejších inštitúcií v krajine. Pred ňou je aktuálne len polícia a krajské a obecné úrady.



Výskumy neziskového ústavu STEM sa uskutočnili v rôznych časových úsekoch, primárne v priebehu roku 2024, a to na reprezentatívnom súbore obyvateľov ČR starších než 18 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)