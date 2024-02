STEM: Väčšina Čechov nie je spokojná s vývojom spoločnosti

Praha 12. februára (TASR) - Väčšina českej verejnosti je s celospoločenským vývojom v roku 2023 nespokojná. Naopak z osobného hľadiska považuje uplynulý rok za úspešný viac než 60 percent Čechov. Na rok 2024 sa však viac než polovica pozerá s obavami a neistotou. Vyplýva to z výsledkov prieskumu ústavu STEM, ktoré zverejnil v pondelok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Hoci 62 percent ľudí považuje rok 2023 z osobného hľadiska za úspešný, z hľadiska rozvoja spoločnosti ho tak hodnotí 18 percent respondentov a v otázke posilnenia spravodlivosti len 15 percent. "Keď je spoločenská situácia zložitá a ľudia nevidia snahu veci dostatočne a náležitým spôsobom objasniť, množia sa rôzne dohady, narastá neistota a strach z neznámeho," vysvetlil STEM rozpor v odpovediach ľudí.



Nadpolovičná väčšina Čechov si rok 2023 spája s pocitmi sklamania a únavy. Situácia je tak podľa STEM porovnateľná s obdobím od začiatku pandémie COVID-19. Výskumníci podotkli, že spoločnosť prežívala tesne pred pandémiou relatívne spokojné obdobie, ktoré subjektívne vnímala ako jedno z najmenej problematických od vzniku ČR v roku 1993. "Aj to je dôvodom, prečo na nás mohol zvrat vo vývoji v roku 2020 dopadnúť subjektívne horšie než v predchádzajúcich krízach," domnieva sa STEM.



Výskumy v minulosti podľa ústavu jasne ukázali, že existuje priamy vzťah medzi príjmovou situáciou jednotlivca a spokojnosťou s rôznymi aspektmi života. To sa podľa nich potvrdilo aj v aktuálnom prieskume. So svojím životom bola spokojná drvivá väčšina ekonomicky zaistených ľudí, zatiaľ čo zo skupiny ekonomicky "zle zaistených" bolo spokojných 48 percent opýtaných.



Z prieskumu neziskového ústavu STEM tiež vyplýva, že na rok 2024 pozerá 57 percent Čechov s obavami a neistotou, s nádejou ho očakáva 43 percent ľudí. Prieskum sa uskutočnil od 18. do 27. januára 2024, zapojilo sa doň 1057 respondentov starších než 18 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)