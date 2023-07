Stena na zadržiavanie vody pri bani Turów funguje len v Poľsku

Praha 24. júla (TASR) - Stena, ktorá má zadržiavať podzemnú vodu na českom území pri poľskej bani Turów, podľa českého ministerstva životného prostredia funguje. V pondelok to oznámil šéf rezortu Petr Hladík. Dáta z kontrolných vrtov však ukázali, že funkčná je len na poľskej strane. V českých vrtoch hladina vody naopak stále klesá, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Podzemná voda v bani Turów funguje. Po ročnej pilotnej prevádzke vo všetkých štyroch vrtoch uvedených v Dohode medzi českou a poľskou stranou rastie hladina podzemnej vody. A to od 0,63 metra až po viac než štyri metre," uviedol na Twitteri minister.



Funkčnosť podzemnej tesniacej bariéry hodnotila po jej ročnej skúšobnej prevádzke odborná skupina českých hydrogeológov. Zamerali sa na priepustnosť steny a zmeny hladiny podzemnej vody. Dáta ukázali, že tá síce stúpla, ale len na poľskom území. "V českých vrtoch hladiny stále klesajú. Nachádzajú sa na historickom minime a z tohto dôvodu nemôžeme povedať, že by sa pozitívny efekt steny prejavil aj na českom území," povedal predseda expertnej skupiny Zdeněk Venera.



Historické minimá hladiny vody sú aj vo vzdialenejších vrtoch na poľskom území. "Či a v akom časovom horizonte sa pozitívny vplyv podzemnej tesniacej bariéry prejaví aj v jej širšom okolí na českom území, je nevyhnutné preukázať aktualizovaným hydrogeologickým modelom a pokračujúcim monitoringom hladiny podzemnej vody," dodal Venera.



Podzemná bariéra bola dokončená v júni 2022 ako kľúčové ochranné opatrenie, ktoré má zabrániť odtoku podzemnej vody z územia ČR v dôsledku ťažby v bani Turów. Je dlhá viac než kilometer a tvorí ju sieť vrtov hlbokých asi 120 metrov. Tie sú zasypané nepriepustnou zmesou ílu a cementu. Stena je zásadným bodom dohody medzi českou a poľskou vládou, ktorú uzavreli vo februári 2022. Skončil ňou aj súdny spor medzi krajinami, ktorý riešil Súdny dvor EÚ.



Poľsko okrem pokračujúceho monitoringu funkčnosti steny začalo podľa šéfa českého rezortu životného prostredia plniť ďalšiu z podmienok v dohode. Stavia zemský val, ktorý osadí zeleňou. Predpokladaná doba výstavby je štyri až sedem mesiacov, násedná výsadba stromov ďalšie tri až päť mesiacov. Val by mal byť hotový v júni 2024.