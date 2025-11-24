< sekcia Zahraničie
Stenergardová: Hranice Ukrajiny sa nesmú meniť silou
Podľa Stenergardovej Švédsko neuznáva a ani neuzná ruskú nelegálnu anexiu Krymu či akejkoľvek inej časti ukrajinského územia.
Autor TASR
Štokholm 24. novembra (TASR) - Predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk v pondelok na summite Krymskej platformy vo Švédsku uviedol, že pre Ukrajinu je neprijateľné, aby iné štáty oficiálne uznali územia Ukrajiny okupované Ruskom. Kyjev odmieta aj akékoľvek obmedzenia svojej obrany a budúcich spojenectiev. V pondelok o tom informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Ukrajina Tieto postoje deklaruje už dlho, no podľa agentúry Reuters sú v rozpore s návrhmi, ktoré obsahuje americký plán na ukončenie vojny predstavený Kyjevu minulý týždeň.
Stefančuk vo svojom vystúpení v Štokholme zdôraznil, že členstvo Ukrajiny v EÚ a NATO musí byť súčasťou jej bezpečnostných záruk a každého mierového plánu.
Švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová na rokovaní vyhlásila, že na dosiahnutie trvalého mieru na Ukrajine nemožno meniť hranice silou a nie je možné obmedzovať ukrajinské ozbrojené sily spôsobom, ktorý by mohol vyvolať ďalšiu ruskú agresiu. Zdôraznila tiež, že nemožno obmedzovať ani suverénne práva Ukrajincov, čo zahŕňa aj rozhodnutia o budúcnosti Ukrajiny vrátane jej cesty do Európskej únie.
