< sekcia Zahraničie
Stevanovič bol v Slovinsku zvolený za predsedu parlamentu
Autor TASR
Ľubľana 10. apríla (TASR) - Líder hnutia Pravda (Resni.ca) Zoran Stevanovič bol v piatok zvolený za predsedu slovinského Národného zhromaždenia pomerom hlasov 48:29. Tento výsledok hlasovania naznačuje obrysy vznikajúcej stredopravej koalície, píše TASR podľa agentúry STA.
Hoci išlo o tajné hlasovanie, 48 hlasov v 90-člennom parlamente zodpovedá súčtu poslaneckých hlasov hnutia Pravda, Demokratickej strany (SDS), Nového Slovinska (NSi) a Demokratov.
Všetky stredoľavé strany v predchádzajúcej rozprave uviedli, že nebudú voliť Stevanoviča, a 21 poslancov z 90-členného zhromaždenia si nevyzdvihlo hlasovacie lístky. Dva hlasovacie lístky boli neplatné.
Vo svojom prvom príhovore snemovni Stevanovič uviedol, že sa ujíma funkcie s vedomím, že „moc v tejto krajine nepatrí nám, patrí ľudu“. Vystúpil tiež proti „politike nálepkovania, vylučovania a neustáleho vytvárania nepriateľov“.
Bývalý policajt a miestny poslanec v treťom najväčšom slovinskom meste Kranj (po Ľubľane a Maribore) sa dostal do celoštátnej politiky počas pandémie ochorenia COVID-19, keď viedol hnutie, ktoré sa začalo ako skupina proti očkovaniu. Vo voľbách v roku 2022 získalo jeho populistické hnutie 2,86 percenta hlasov, čím neprekročilo kvórum štyroch percent pre vstup do parlamentu. Tento rok má s podporou 5,52 percenta voličských hlasov päť poslancov.
Funkcia predsedu Národného zhromaždenia zvyčajne patrí najväčšej alebo druhej najväčšej strane v koalícii, ale v minulosti ju zastával aj zástupca menšej frakcie. Podľa STA však v niekoľkých prípadoch boli iba dočasnými predsedami a po sformovaní koalícií boli zvolení noví.
