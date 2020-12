Stewardovi hrozí za porušenie karanténnych nariadení väzenie

Hanoj 3. decembra (TASR) - Polícia v Hočiminovom Meste začala vo štvrtok vyšetrovanie vo veci porušenia karanténnych nariadení zavedených pre pandémiu koronavírusu, ktorého sa dopustil steward Vietnamských aerolínií, pozitívne testovaný na nový koronavírus, a nakazil tak najmenej troch ďalších ľudí, uviedla agentúra DPA.



Steward (28), ktorý bol suspendovaný a čaká ho prepustenie, by mohol byť obvinený zo "šírenia nebezpečnej nákazy" a podľa trestného zákonníka mu hrozí trest odňatia slobody do výšky 12 rokov, uviedol zástupca šéfa polície v Hočiminovom Meste.



Steward sa do Vietnamu vrátil z Japonska. Po príchode šiel do povinnej karantény, odkiaľ mu povolili odísť do domácej izolácie. Následne sa však stretol so svojou matkou a dvoma priateľmi vrátane učiteľa angličtiny, ktorý s ním pobudol niekoľko dní a u ktorého neskôr potvrdili pozitívny test na koronavírus.



Ide tak o prvý prípad miestneho prenosu nákazy, ktorý vo Vietname zaznamenali za uplynulých 88 dní. Po kontakte so stewardom odučil niekoľko hodín v jazykovej škole a navštívil niekoľko kaviarní a karaoke barov v Hočiminovom Meste. Podniky, ktoré navštívil, zavreli, a všetkým, ktorí sa dostali do blízkeho kontaktu s učiteľom, bola nariadená domáca karanténa.



Vo Vietname dosiaľ zaznamenali 1358 prípadov nákazy, v súvislosti s ktorým krajina hlási 35 úmrtí.