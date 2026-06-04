< sekcia Zahraničie
Stiahli obvinenia voči starostovi Budapešti za Budapest Pride
Prokuratúra pre V. a XIII. budapeštiansky obvod vzniesla obvinenie voči primátorovi ako organizátorovi podujatia Budapest Pride 2025 dňa 28. januára.
Autor TASR
Budapešť 4. júna (TASR) - Maďarská prokuratúra stiahla vo štvrtok obvinenie voči starostovi Budapešti Gergelyovi Karácsonyovi v prípade prečinu porušenia slobody združovania a zhromažďovania. Rozhodla tak s ohľadom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ktorý bol vynesený po podaní obžaloby. TASR o tom informuje podľa správ agentúr MTI a AFP.
Prokuratúra pre V. a XIII. budapeštiansky obvod vzniesla obvinenie voči primátorovi ako organizátorovi podujatia Budapest Pride 2025 dňa 28. januára.
Prokuratúra dodala, že obžaloba v tom čase zodpovedala zákonným ustanoveniam platným v čase spáchania činu. Po podaní obžaloby však Súdny dvor Európskej únie vo svojom aprílovom rozsudku konštatoval, že zákon na ochranu detí, ktorý bol základom pre zákaz podujatia, v niekoľkých bodoch porušuje právo Únie. Podľa rozhodnutia súdu je táto legislatíva v rozpore s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, základnými slobodami a základnými hodnotami EÚ.
Hlavná prokuratúra spresnila, že na základe judikatúry týkajúcej sa práva EÚ – čo vo viacerých svojich rozhodnutiach potvrdil aj maďarský Najvyšší súd (Kúria) – je vnútroštátny súd povinný zabezpečiť prednostné postavenie európskeho práva. Ak je vnútroštátny právny predpis v rozpore s komunitárnym právom, nie je potrebné čakať na to, kým bude vnútroštátny predpis vopred zrušený prostredníctvom legislatívneho alebo iného ústavného konania.
Keďže úrad pre zhromažďovanie zakázal konanie podujatia výslovne na základe ustanovenia, o ktorom sa neskôr preukázalo, že porušuje právo EÚ, skutkový stav opísaný v obžalobe prokuratúry už nenapĺňa podstatu trestného činu. S ohľadom na tieto skutočnosti a na základe ustanovení trestného poriadku Prokuratúra pre V. a XIII. budapeštiansky obvod obvinenie stiahla, uvádza sa podľa MTI vo vyhlásení.
Prokuratúra pre V. a XIII. budapeštiansky obvod vzniesla obvinenie voči primátorovi ako organizátorovi podujatia Budapest Pride 2025 dňa 28. januára.
Prokuratúra dodala, že obžaloba v tom čase zodpovedala zákonným ustanoveniam platným v čase spáchania činu. Po podaní obžaloby však Súdny dvor Európskej únie vo svojom aprílovom rozsudku konštatoval, že zákon na ochranu detí, ktorý bol základom pre zákaz podujatia, v niekoľkých bodoch porušuje právo Únie. Podľa rozhodnutia súdu je táto legislatíva v rozpore s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, základnými slobodami a základnými hodnotami EÚ.
Hlavná prokuratúra spresnila, že na základe judikatúry týkajúcej sa práva EÚ – čo vo viacerých svojich rozhodnutiach potvrdil aj maďarský Najvyšší súd (Kúria) – je vnútroštátny súd povinný zabezpečiť prednostné postavenie európskeho práva. Ak je vnútroštátny právny predpis v rozpore s komunitárnym právom, nie je potrebné čakať na to, kým bude vnútroštátny predpis vopred zrušený prostredníctvom legislatívneho alebo iného ústavného konania.
Keďže úrad pre zhromažďovanie zakázal konanie podujatia výslovne na základe ustanovenia, o ktorom sa neskôr preukázalo, že porušuje právo EÚ, skutkový stav opísaný v obžalobe prokuratúry už nenapĺňa podstatu trestného činu. S ohľadom na tieto skutočnosti a na základe ustanovení trestného poriadku Prokuratúra pre V. a XIII. budapeštiansky obvod obvinenie stiahla, uvádza sa podľa MTI vo vyhlásení.