Stiahnutie amerických vojakov nedáva zmysel, tvrdí koordinátor

Berlín 29. júla (TASR) - Koordinátor nemeckej vlády pre transatlantické vzťahy Peter Beyer dúfa, že nedôjde k realizácii plánu prezidenta USA Donalda Trumpa na stiahnutie amerických vojakov z Nemecka.



Trumpov zámer znížiť súčasný stav 35.000 vojakov na 25.000 "nie je v bezpečnostnom záujme Nemecka ani Severoatlantickej aliancie a pre USA nedáva zmysel ani geopoliticky", uviedol Beyer, ktorého v stredu citovala tlačová agentúra DPA.



Beyerov výrok prišiel pred očakávaným vyhlásením amerického ministra obrany Marka Espera o plánoch Washingtonu.



"Vo Washingtone je množstvo odporcov tohto plánu, a to nielen medzi demokratmi, ale aj medzi republikánmi a v Pentagóne. Je možné, že tieto plány ešte stroskotajú," povedal Beyer.



Trump oznámil daný zámer po rokoch kritiky výšky výdavkov Nemecka na obranu, ktoré sú výrazne nižšie, než je cieľ Aliancie - dve percentá z HDP.



Časť amerických vojakov, ktorí majú odísť z Nemecka, sa presunie do Poľska, ale presný počet ešte nebol zverejnený.



Pôvodné ohlásenie zámeru bolo pre nemeckú vládu prekvapujúce, píše DPA. Beyer dodal, že Nemci sa o tom dozvedeli z médií a museli týždeň čakať na ďalšie informácie, čo by sa podľa jeho slov nemalo opakovať - v záujme dobrých a dôležitých americko-nemeckých vzťahov.



Berlín a Washington sú momentálne v kontakte v súvislosti s touto problematikou.



Spojené štáty majú na juhozápade Nemecka svoju hlavnú leteckú základňu pre Európu a Afriku. Základňa Ramstein taktiež slúži ako významný oporný bod pre americké sily v Afganistane a širšom regióne Blízkeho východu.