Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Zahraničie

VIDEO: Stíhačka F-16 havarovala pri nácviku na šou, pilot zahynul

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Podľa miestnych médií stroj havaroval na pristávacej dráhe približne o 19.30 h miestneho času.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 28. augusta (TASR) - V poľskom meste Radom vo štvrtok počas nácviku leteckej šou havarovala stíhačka F-16. Pilot nehodu neprežil, potvrdil to hovorca vlády Adam Szlapka. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Podľa miestnych médií stroj havaroval na pristávacej dráhe približne o 19.30 h miestneho času. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidieť, ako stíhačka pred nárazom na dráhu robila akrobatický manéver. Po dopade ju zachvátili plamene.

Poľska armáda vo vyhlásení uviedla, že v blízkosti pristávacej dráhy nikto neutrpel zranenia. Ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.

Na miesto nešťastia smeruje poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Premiér Donald Tusk potvrdil smrť pilota a jeho rodine a blízkym vyjadril úprimnú sústrasť. Plánovaná víkendová letecká šou bola zrušená, napísala agentúra Reuters.

.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská