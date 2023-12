Stíhačka USA sa zrútila do Žltého mora, pilot sa bezpečne katapultoval

Soul 11. decembra (TASR) - Americká stíhačka F-16 sa v pondelok počas cvičného letu pri juhokórejskom pobreží zrútila do Žltého mora. Pilota sa podarilo zachrániť. Uviedli to americkí a juhokórejskí vojenskí predstavitelia, informovali agentúry AP a Jonhap.



Stíhačka sa zrútila do mora po vzlete z leteckej základne Kunsan, ktorá leží 178 kilometrov južne od Soulu. Pilot sa z lietadla katapultoval a podarilo sa ho zachrániť, jeho stav je stabilizovaný, napísali vo vyhlásení americké vzdušné sily. Príčina nehody je predmetom vyšetrovania.



Washington je kľúčovým bezpečnostným spojencom Soulu. V Južnej Kórei je v súčasnosti asi 28.500 amerických vojakov.



V máji sa americká stíhačka F-16 počas cvičného letu zrútila v poľnohospodárskej oblasti južne od Soulu. Pilotovi sa vtedy podarilo bezpečne katapultovať a pri havárii sa nikto nezranil, pripomína AFP.