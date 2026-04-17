< sekcia Zahraničie
Stíhačky a ohňostroje: Oslavy 250. výročia vzniku USA budú i v Bruseli
Autor TASR
Brusel 17. apríla (TASR) — Belgická metropola Brusel bude hostiť veľké podujatie pri príležitosti 250. výročia založenia USA. Jeho súčasťou bude ohňostroj, vystúpenie americkej popovej hviezdy a prelet stíhačiek. V rozhovore pre agentúru AFP zverejnenom v piatok to povedal americký veľvyslanec v Belgicku Bill White, píše TASR.
„Bude to najrozsiahlejšie, najväčšie, najlepšie, najneuveriteľnejšie, najvýnimočnejšie, najúžasnejšie a najfantastickejšie podujatie mimo oficiálnych osláv organizovaných prezidentom (Donaldom Trumpom) vo Washingtone,“ vyhlásil White.
Oslavy sú naplánované na 28. júna 2026 v bruselskom parku Cinquantenaire, ktorého dominantou je Palais du Cinquantenaire s víťazným oblúkom. White očakáva účasť približne 5000 ľudí vrátane belgického premiéra Barta De Wevera, ktorý pri tejto príležitosti prednesie prejav.
„Budeme mať generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý je mojím veľmi dobrým priateľom, a dúfame, že príde aj Ursula von der Leyenová, ktorá bude reprezentovať EÚ,“ povedal White, známy svojím bombastickým štýlom komunikácie podobným Trumpovi.
Agentúra AFP kontaktovala kancelárie De Wevera, Rutteho a von der Leyenovej, ktoré však ich účasť na podujatí zatiaľ nepotvrdili.
Taktiež avizoval účasť „vysokopostavených osôb“ z Trumpovej administratívy. O zábavu sa postará „mimoriadne známa“ celebrita, ktorá predala „800 miliónov hitov“. Ide o muža, ktorého meno zatiaľ nechcel prezradiť. Po prelete amerických vojenských lietadiel F-35, F-16 a A-400 oslavy vyvrcholia 30-minútovým ohňostrojom.
Vzťahy medzi Belgickom a Spojenými štátmi sa vo februári vyostrili po tom, čo White kritizoval trestné stíhanie troch mohelov (osôb vykonávajúcich rituálnu mužskú obriezku) v Antverpách. Na sociálnej sieti X to označil za „smiešne a antisemitské prenasledovanie“. Kritizoval aj ministra zdravotníctva Franka Vandenbroucka. White bol za svoje výroky predvolaný na belgické ministerstvo zahraničných vecí.
