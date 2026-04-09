Stíhačky eskortovali ruské vojenské lietadlo s vypnutým transpondérom
Stroj typu Il-20, ktorý je určený na rádioelektronický prieskum, bol na misii v medzinárodnom vzdušnom priestore.
Autor TASR
Varšava 9. apríla (TASR) - Dve poľské stíhačky F-16 v stredu zasahovali pri ruskom lietadle nad Baltským morom bez letového plánu a s vypnutým transpondérom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa štvrtkového oznámenia Operačného velenia poľských ozbrojených síl.
Stroj typu Il-20, ktorý je určený na rádioelektronický prieskum, bol na misii v medzinárodnom vzdušnom priestore. Stíhačky ho identifikovali a eskortovali, pričom nedošlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru.
Pri zásahu išlo o štandardný postup kontroly objektov nereagujúcich na výzvy riadenia letovej prevádzky alebo porušujúcich pravidlá. Cieľom je rýchla identifikácia a vyhodnotenie rizika.
Operačné velenie tiež uviedlo, že tieto postupy mu umožňujú znížiť riziko incidentu a ochranu civilnej dopravy aj kritickej infraštruktúry.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
