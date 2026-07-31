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Stíhačky opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

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Na snímke stíhačky. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Podľa ministra dvojica pohotovostných stíhačiek zasahovala približne 40 kilometrov severne od mesta Kolobrzeg.

Autor TASR
Varšava 31. júla (TASR) - Poľské stíhačky F-16 v piatok predpoludním nad Baltským morom opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo Il-20 letiace bez letového plánu a s vypnutým odpovedačom. Oznámil to poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v príspevku na sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.

Podľa ministra dvojica pohotovostných stíhačiek zasahovala približne 40 kilometrov severne od mesta Kolobrzeg. Zdôraznil, že ruské lietadlo sa pohybovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore a nenarušilo poľský vzdušný priestor.

Kosiniak-Kamysz uviedol, že poľské ozbrojené sily naďalej nepretržite monitorujú situáciu a v úzkej spolupráci so spojencami v Severoatlantickej aliancii reagujú na aktivity Ruska. „Bezpečnosť poľského neba zostáva našou najvyššou prioritou,“ zdôraznil.

Poľské stíhačky vzlietli pre ruské prieskumné lietadla v júli už niekoľkokrát. Analytička poľského štátneho Inštitútu medzinárodných vzťahov (PISM) Aleksandra Koziolová v tejto súvislosti pre TASR povedala, že Rusko môže opakovanými letmi pri poľskom pobreží sledovať, z ktorých letísk štartujú pohotovostné dvojice stíhačiek, aké typy lietadiel sú nasadzované na zachytenie cieľov, aký je spôsob velenia a spolupráce so spojencami, či koľko času uplynie od objavenia lietadiel až po reakciu.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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