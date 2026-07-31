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Stíhačky opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom
Podľa ministra dvojica pohotovostných stíhačiek zasahovala približne 40 kilometrov severne od mesta Kolobrzeg.
Autor TASR
Varšava 31. júla (TASR) - Poľské stíhačky F-16 v piatok predpoludním nad Baltským morom opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo Il-20 letiace bez letového plánu a s vypnutým odpovedačom. Oznámil to poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v príspevku na sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa ministra dvojica pohotovostných stíhačiek zasahovala približne 40 kilometrov severne od mesta Kolobrzeg. Zdôraznil, že ruské lietadlo sa pohybovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore a nenarušilo poľský vzdušný priestor.
Kosiniak-Kamysz uviedol, že poľské ozbrojené sily naďalej nepretržite monitorujú situáciu a v úzkej spolupráci so spojencami v Severoatlantickej aliancii reagujú na aktivity Ruska. „Bezpečnosť poľského neba zostáva našou najvyššou prioritou,“ zdôraznil.
Poľské stíhačky vzlietli pre ruské prieskumné lietadla v júli už niekoľkokrát. Analytička poľského štátneho Inštitútu medzinárodných vzťahov (PISM) Aleksandra Koziolová v tejto súvislosti pre TASR povedala, že Rusko môže opakovanými letmi pri poľskom pobreží sledovať, z ktorých letísk štartujú pohotovostné dvojice stíhačiek, aké typy lietadiel sú nasadzované na zachytenie cieľov, aký je spôsob velenia a spolupráce so spojencami, či koľko času uplynie od objavenia lietadiel až po reakciu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Podľa ministra dvojica pohotovostných stíhačiek zasahovala približne 40 kilometrov severne od mesta Kolobrzeg. Zdôraznil, že ruské lietadlo sa pohybovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore a nenarušilo poľský vzdušný priestor.
Kosiniak-Kamysz uviedol, že poľské ozbrojené sily naďalej nepretržite monitorujú situáciu a v úzkej spolupráci so spojencami v Severoatlantickej aliancii reagujú na aktivity Ruska. „Bezpečnosť poľského neba zostáva našou najvyššou prioritou,“ zdôraznil.
Poľské stíhačky vzlietli pre ruské prieskumné lietadla v júli už niekoľkokrát. Analytička poľského štátneho Inštitútu medzinárodných vzťahov (PISM) Aleksandra Koziolová v tejto súvislosti pre TASR povedala, že Rusko môže opakovanými letmi pri poľskom pobreží sledovať, z ktorých letísk štartujú pohotovostné dvojice stíhačiek, aké typy lietadiel sú nasadzované na zachytenie cieľov, aký je spôsob velenia a spolupráce so spojencami, či koľko času uplynie od objavenia lietadiel až po reakciu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)