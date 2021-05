Stíhaná ruská aktivistka z komunity LGBTI+ vyhlásila hladovku

Moskva 1. mája (TASR) - Ruská aktivistka za práva komunity LGBTI+ Julija Cvetkovová, ktorá je za svoje kresby zdieľané na sociálnej sieti VKontakte obvinená zo šírenia pornografie, vyhlásila protestnú hladovku. Podľa spravodajského portálu Meduza.io o tom informovala jej matka Anna Chodyrevová.



Cvetkovovej matka vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook v mene svojej dcéry píše, že hladovkou sa domáha urýchlenia súdneho konania, pričom zdôrazňuje, že vyšetrovanie sa ťahá už takmer dva roky.



Cvetkovová, ktorá žije v Komsomoľsku na Amure, sa na sociálnych sieťach preslávila ako autorka ilustrácií Monológy vagíny. Jej prípad je podľa mnohých právnikov a aktivistom "ukážkou systematického porušovania ľudských práv v Rusku".



Trestné konanie proti Cvetkovovej sa začalo v novembri roku 2019. Do marca roku 2020 bola v domácom väzení, ktoré bolo neskôr zmiernené na zákaz opustiť mesto. Obvinenie voči nej vzniesli vlani v júni. Ak ju súd uzná za vinnú, hrozí jej do šesť rokov väzenia.



Jej matka, Anna Chodyrevová, tvrdí, že kauzu jej dcéry súd opakovane vracia vyšetrovateľom do došetrenie, pričom sa následne objavujú nové, "veľmi pochybné, dôkazy.



Samotná Cvetkovová žiada, aby sa štát postavil k jej prípadu "ako chlap" a začal proti nej súdny proces a umožnil jej brániť sa všetkými dostupnými spôsobmi a pripustil do konania aj verejného ochrancu práv.



V uplynulých rokoch dostala Cvetkovová aj niekoľko správnych pokút za kresby, ktoré podľa vyšetrovateľov naplnili podstatu článku trestného zákona o podpore netradičných sexuálnych vzťahov medzi maloletými.