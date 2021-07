Stíhanie zločinov spáchaných počas konfliktu v Sev. Írsku má skončiť

Londýn 14. júla (TASR) - Britská vláda pripravuje zákon, ktorým budú premlčané všetky trestné činy spáchané počas tri desaťročia trvajúceho konfliktu v Severnom Írsku, ukončenom veľkopiatkovou dohodou v roku 1998. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Podľa britského ministra pre Severné Írsko Brandona Lewisa by mala byť príslušná legislatíva predložená na schválenie parlamentu ešte tento rok. Na jej základe by mali byť ukončené všetky trestné stíhania činov z obdobia konfliktu v Severnom Írsku, či už sa týkajú príslušníkov britských bezpečnostných síl alebo proírskych polovojenských skupín.



Podľa Lewisa sa právny inštitút premlčania uplatní na "všetky incidenty" týkajúce The Troubles, ako sa v angličtine označuje obdobie severoírskeho konfliktu od konca 60. rokov 20. storočia do roku 1998.



Minister to zdôvodnil tým, že stále prebiehajúce trestné konania komplikujú proces zmierenia v tejto britskej provincii a vyvolávajú napätie a neistotu. Usvedčiť páchateľov zločinov spáchaných pred niekoľkými desaťročiami je pritom podľa neho stále ťažšie.



"Uvedomujeme si, že predstava ukončenia trestných konaní bude pre niektorých ťažko akceptovateľná a nie je to krok, ktorý by sa nám prijímal ľahko... Je to bolestivé priznanie skutočnej reality, v ktorej sa nachádzame," povedal Lewis v stredu v pléne Dolnej snemovne britského parlamentu.



Oznámenie o pripravovanej legislatíve podľa agentúry AFP rozhnevalo príbuzných obetí z oboch strán konfliktu, najväčšie severoírske politické strany, vládu v írskom Dubline aj britských opozičných labouristov. Odsúdila ho i severoírska pobočka ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, podľa ktorej snaha britskej vlády upiera obetiam konfliktu "právo na pravdu, spravodlivosť a vyvodenie zodpovednosti".



Konflikt v Severnom Írsku si podľa odhadov v priebehu troch desaťročí vyžiadal viac ako 3500 mŕtvych, prevažne civilistov, a 47.000 zranených. Obete a ich príbuzní pritom opakovane upozorňujú na to, že snahy o potrestanie páchateľov majú kľúčový význam pre definitívne vyrovnanie sa s utrpením z čias The Troubles.