Stíhaný poľský exminister naznačil odchod z Maďarska do inej krajiny
Ziobrovu situáciu ovplyvňuje výsledok parlamentných volieb v Maďarsku, po ktorých po 16 rokoch skončí vláda Viktora Orbána.
Autor TASR
Budapešť/Varšava 14. apríla (TASR) - Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, na ktorého je v Poľsku vydaný zatykač, nevylúčil, že by z Maďarska, kde získal politický azyl, mohol odísť do USA. Zároveň ostro kritizoval premiéra Donalda Tuska a vyhlásil, že s ním bude bojovať bez ohľadu na okolnosti. Vyjadril sa tak v utorok v rozhovore pre televíziu Polsat News, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Budem bojovať s premiérom Tuskom, kdekoľvek sa budem nachádzať,“ uviedol bývalý minister z vlády vedenej stranou Právo a spravodlivosť (PiS) s tým, že tak urobí aj v prípade, ak by bol zadržaný.
Ziobrovu situáciu ovplyvňuje výsledok parlamentných volieb v Maďarsku, po ktorých po 16 rokoch skončí vláda Viktora Orbána. Líder víťaznej strany Tisza Péter Magyar po voľbách uviedol, že Maďarsko nebude útočiskom pre osoby hľadané medzinárodnými orgánmi a naznačil možnosť ich vydania.
Bývalý poľský minister odmietol tvrdenia, že do Maďarska ušiel. Podľa jeho slov sa tam nachádzal na oficiálnej návšteve a následne sa rozhodol zostať pre obavy z nespravodlivého procesu v Poľsku. Nevylučuje však, že z Maďarska odíde do inej krajiny. „Dnes som tu a zajtra môžem byť o trochu ďalej, na inom mieste,“ povedal v reakcii na otázku, či môže vylúčiť odchod do USA. Následne však tému ironizoval. „Potvrdzujem, letím, za mnou je Boeing, ktorým spolu s pánom redaktorom poletíme,“ dodal.
Súčasnú vládu obvinil z porušovania zákonov, ovládnutia médií a politického zneužívania justície. Všetky obvinenia voči svojej osobe označil za vykonštruované.
V Maďarsku dostal azylom aj bývalý Ziobrov námestník a poslanec za PiS Marcin Romanowski, na ktorého bol vo februári vydaný európsky zatykač. V prípade exministra prokuratúra o vydanie zatykača požiadala, no súd o jeho vydaní dodnes nerozhodol.
Problém je tiež s postavením Ziobra pred Štátny tribunál, teda špeciálny súd pre najvyšších politických predstaviteľov, ktorý môže odobrať osobe funkciu, alebo zakázať jej výkon. To si však vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov v Sejme, ktorou vládna koalícia nedisponuje.
Ziobro je obvinený z vedenia organizovanej zločineckej skupiny a zneužívania právomocí pri prideľovaní dotácií z Fondu spravodlivosti, určeného na pomoc obetiam trestných činov. Romanowski je zase obvinený z údajného zneužívania prostriedkov z tohto fondu. Peniaze z neho mali byť podľa obvinení použité aj na nákup špionážneho systému Pegasus.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
