STIKO odporúča podávanie posilňujúcej dávky zameranej na omikron

Berlín 20. septembra (TASR) - Nemecká stála komisia pre očkovanie (STIKO) v utorok odporučila podávanie takej posilňujúcej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorá je upravená proti variantu omikron. Týka sa to ľudí, ktorí zatiaľ nedostali tretiu či štvrtú dávku proticovidovej vakcíny. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá píše, že zatiaľ nejde o konečné rozhodnutie.



Odporúčanie sa vzťahuje na adaptované vakcíny poskytujúce lepšiu ochranu pred subvariantmi omikronu BA.1, BA.4 a BA.5.



Komisia STIKO je nezávislý panel odborníkov, ktorý radí vláde ohľadom koronavírusovej pandémie. Ako uviedla, cieľom je "zabrániť ťažkému priebehu covidu". S týmto krokom musia súhlasiť aj jednotlivé spolkové krajiny.



STIKO uvádza, že tretia dávka je naďalej odporúčaná pre osoby od 12 rokov, "zvyčajne šesť mesiacov po kompletnej základnej imunizácii alebo prekonaní infekcie".



Štvrtú dávku STIKO odporúča ľuďom od 60 rokov a tiež rizikovým pacientom s oslabenou imunitou od 12 rokov, obyvateľom domovov sociálnych služieb a zdravotníkom. Osoby bez porúch imunitného systému mladšie ako 60 rokov s troma podanými dávkami vakcíny zatiaľ štvrté očkovanie spravidla nepotrebujú, uviedol člen STIKO Christian Bogdan.



STIKO tiež odporúča, že pre mimoriadne ohrozené skupiny ľudí, veľmi starých ľudí a pacientov s imunodeficienciou by bola vhodná aj piata dávky vakcíny, a to v závislosti od predošlej vakcinácie a prípadnej nákazy.