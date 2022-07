Sting počas varšavského koncertu varoval pred hrozbami pre demokraciu

Varšava 31. júla (TASR) - Britský hudobník Sting v sobotu večer prerušil svoj koncert v poľskom hlavnom meste Varšava, aby varoval publikum, že demokracia je na celom svete ohrozená, a vojnu na Ukrajine odsúdil ako "absurditu založenú na lži".



Sting zároveň požiadal populárneho poľského herca Macieja Stuhra, aby prišiel za ním na pódium a preložil jeho varovanie, že demokracii "vážne hrozí zánik, ak ju nebudeme brániť", informuje tlačová agentúra AP.



"Alternatívou demokracie je väzenie, väzenie mysle. Alternatívou demokracie je násilie, útlak a mlčanie," povedal 70-ročný hudobník, vlastným menom Gordon Sumner.



Sting predniesol svoje posolstvo v krajine, ktorá hraničí s Ukrajinou, kde Rusko 24. februára 2022 spustilo inváziu, počas ktorej zahynuli už desaťtisíce ľudí a milióny boli vysídlené.



Poľsko sa stalo útočiskom pre viac Ukrajincov ako ktorákoľvek iná krajina na svete, podotýka AFP.



"Vojna na Ukrajine je absurdita založená na lži. Ak túto lož prehltneme, sama nás pohltí," vyhlásil Sting.



Spevák pritom narážal na ospravedlnenia, ktorými sa Rusko snaží zdôvodniť svoju vojenskú inváziu na Ukrajinu vrátane tvrdenia Kremľa, že cieľom Moskvy je "denacifikovať" Ukrajinu, na čele ktorej stojí "židovský prezident" (Volodymyr Zelenskyj).



Potlesk vyvolalo najmä Stingovo vyhlásenie, že demokracia je niečo chaotické a frustrujúce, "ale stále stojí za ňu bojovať". Sting po svojom prejave uviedol skladbu "Fragile", v ktorej sa spieva, že "nič nepochádza z násilia a nikdy ani nemohlo".



Európska únia a ľudskoprávne organizácie často obviňujú poľskú populistickú vládu, že svojím úsilím o sprísnenie kontroly nad súdmi a médiami, obmedzením reprodukčných práv žien a rétorikou zameranou proti LGBTQ narúša demokratické normy.



Sting v rámci svojho prebiehajúceho turné s názvom "My Songs" zavíta 28. septembra do Košíc a 30. októbra do Bratislavy.