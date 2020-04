Sting venoval svoju pieseň talianskym obetiam koronavírusu

Moskva 1. apríla (TASR) – Britský spevák a skladateľ Sting venoval svoju pieseň The Empty Chair (Prázdne kreslo) obyvateľom Talianska, ktoré má celosvetovo jednu z najvyšších úmrtností v súvislosti s pandémiou COVID-19.



Stingov videoodkaz zverejnil v noci na stredu na Facebooku taliansky hudobný producent Pascal Vicedomini. Skladba je o ľuďoch, ktorí sa v čase núdze ocitli ďaleko od svojich blízkych a priateľov, informuje tlačová agentúra TASS.



"Viem, ako trpko Taliansko trpí. Každý deň sledujem správy a vidím, že to, čo sa stalo Taliansku, sa teraz deje na celom svete. Chýbate mi všetci. Chýba mi moja milovaná krajina, ako aj môj krásny dom v Toskánsku," uviedol Sting, vlastným menom Gordon Sumner, vo svojom videoodkaze.



Skladba bola pôvodne zverejnená už v roku 2016 ako ústredná skladba soundtracku k dokumentárnemu filmu Jim: The James Foley Story o brutálnej vražde amerického novinára Jamesa Foleyho extrémistami z džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii. Pieseň sa objavila aj na Stingovom 12. štúdiovom albume 57th & 9th (2016).



Sting so svojou manželkou Trudie Stylerovou koncom 90. rokov zakúpil neďaleko Florencie vilu zo 16. storočia, kde čas od času prebývajú.



Taliansko je najviac postihnutou krajinou v Európe, čo sa týka nového druhu koronavírusu. Podľa najnovších údajov tam už na ochorenie COVID-19 zomrelo viac než 12.400 ľudí. Od vypuknutia pandémie sa v krajine nakazilo najmenej 105 000 ľudí.



Talianska vláda 10. marca zaviedla celoštátne obmedzenie pohybu obyvateľstva. Zatvorené sú vzdelávacie inštitúcie, obchody, reštaurácie, bary, športové strediská, zábavné podniky, salóny krásy, kultúrne stánky aj parky.



Verejná doprava bola obmedzená na 75 percent. Karanténne opatrenia boli už viackrát sprísnené, pričom pokuty za ich porušenie sú od 400 do 3000 eur.