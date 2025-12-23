< sekcia Zahraničie
Stĺp Marka Aurélia v Ríme reštaurujú prvýkrát po 40 rokoch
Stĺp sa nachádza na námestí Piazza Colonna.
Autor TASR
Rím 23. decembra (TASR) - Reštaurátori čistia impozantný mramorový víťazný stĺp rímskeho cisára Marka Aurélia (121 n.l.-180 n.l.) v centre Ríma pomocou inovatívnej metódy. TASR o tom informuje podľa správ tlačových agentúr AP a AFP.
Pri poslednej obnove stĺpa, ku ktorej došlo pred takmer 40 rokmi, sa na jeho čistenie používali malé kefky. Tentoraz odborníci odstraňujú nečistoty a prach pomocou laserových lúčov.
Stĺp sa nachádza na námestí Piazza Colonna. Pripomína víťazstvá rímskeho cisára nad germánskymi kmeňmi. Stojí pred úradom talianskej premiérky Giorgie Meloniovej a v blízkosti rušnej nákupnej ulice Via del Corso. Stĺp, ktorý je obľúbeným fotografickým objektom, už mesiace pokrýva lešenie.
Stĺp v dórskom štýle bol postavený medzi rokmi 180 až 193 n.l. Na špirálovitom reliéfe je znázornených 116 scén z bitiek Marka Aurélia. Je na ňom vyobrazených viac ako 2000 postáv vrátane bohov, vojakov, zvierat aj samotného cisára.
Hlavná reštaurátorka Marta Baumgartnerová zdôraznila, že cieľom nie je za každú cenu „rozžiariť“ mramor, ale zachovať patinu prirodzeného starnutia kameňa.
Obnova za dva milióny eur je financovaná z európskeho fondu na obnovu po covidovej pandémii. Zahŕňa aj nový systém osvetlenia stĺpa. Reštaurátorské práce sa začali pred ôsmimi mesiacmi, ich ukončenie sa očakáva v júni budúceho roka.
