Sto detí unesených zo školy v Nigérii prepustili, tvrdia médiá
Únos 315 detí a pracovníkov z katolíckej internátnej školy v Papiri v štáte Niger patrí medzi najhoršie masové únosy v histórii Nigérie.
Autor TASR
Minna 8. decembra (TASR) - Úrady v Nigérii dosiahli prepustenie 100 detí, ktoré uniesli ozbrojenci v novembri z katolíckej školy. Osud ďalších 165 školákov a zamestnancov nie je jasný. S odvolaním sa na zdroj z OSN a miestne médiá o tom v nedeľu informovala agentúra AFP, píše TASR.
Únos 315 detí a pracovníkov z katolíckej internátnej školy v Papiri v štáte Niger patrí medzi najhoršie masové únosy v histórii Nigérie – prekonal aj únos 276 dievčat zo školy v meste Chibok z roku 2014. Približne 50 uneseným sa krátko na to podarilo uniknúť, v zajatí tak podľa predpokladov zostalo 265 osôb.
Sto prepustených detí dorazilo do hlavného mesta Abuja a v pondelok ich odovzdajú úradom zo štátu Niger, uviedol zdroj z OSN. O prípade informovali aj miestne médiá, nepriniesli však detaily o tom, či ho úrady dosiahli rokovaniami alebo vojenskou silou.
Prepustenie pre AFP potvrdil hovorca prezidentskej kancelárie, no diecéze Kontagora, ktorá školu prevádzkuje, podľa jej hovorcu túto skutočnosť zatiaľ oficiálne neoznámili. Nie je jasné, kto za únosom stál.
Únosmi s cieľom získať výkupné sa v Nigérii zločinci a ozbrojené skupiny často snažia rýchlo získať peniaze, no séria hromadných únosov v novembri obrátila pozornosť na zlú bezpečnostnú situáciu v najľudnatejšej africkej krajine. Tá dlho bojuje proti džihádistom na severovýchode, kým na severozápade ozbrojené gangy unášajú ľudí v plienia dediny.
V novembri v rôznych častiach Nigérie uniesli tiež dve desiatky moslimských školáčok, 38 veriacich z kostola, nevestu a jej družičky, farmárov, ženy a deti, doplnila AFP.
