Vo voľbách v Južnej Kórei jasne zvíťazila vládnuca Demokratická strana

Soul 16. apríla (TASR) - Veľká väčšina juhokórejských voličov odovzdala v stredajších parlamentných voľbách hlas vládnucej ľavicovo-liberálnej Demokratickej strane (DP), ktorej členom je aj úradujúci prezident Mun Če-in. Vyplýva to z konečných výsledkov hlasovania, o ktorých vo štvrtok ráno informovala agentúra Jonhap.



Demokratická strana a jej politickí spojenci by si podľa týchto predbežných výsledkov v 300-člennom parlamente zabezpečili 180 kresiel. Opozičná konzervatívna Zjednotená strana budúcnosti (UFP) a strana s ňou spriaznená by dovedna získali len 103 kresiel.



Účasť vo voľbách bola podľa volebnej komisie 66,2 percenta, čo je najviac za ostatných 28 rokov.



Strana DP zjavne v očiach verejnosti získala na tom, ako prezident Mun Če-in zvláda pandémiu koronavírusu, píše agentúra DPA. Už predvolebné prieskumy verejnej mienky naznačovali, že väčšina Juhokórejčanov verí, že vláda pri snahe o zamedzenie šírenia koronavírusu odvádza dobrú prácu. Pre rozsiahle testovanie sa táto ázijská krajina stala vzorom aj pre iné štáty.



Počet nových prípadov infekcie sa tam v ostatnom čase ustálil pod 50 denne, čo je rapídny pokles zo zhruba 900 prípadov denne, ktoré Kórea hlásila ešte koncom februára. V krajine dosiaľ celkovo zaevidovali 10.613 infikovaných a 229 úmrtí.



Samotné voľby prebiehali za osobitných ochranných opatrení: Voliči boli povinní mať zakrytý nos a ústa a nosiť jednorazové ochranné rukavice. Pred vstupom do volebných miestností im navyše merali telesnú teplotu.



Prebehlík z KĽDR bol priamo zvolený do juhokórejského parlamentu



Bývalý severokórejský diplomat Tche Jong-ho, ktorý prebehol do Južnej Kórey, bol v stredu zvolený do juhokórejského parlamentu, informovala vo štvrtok agentúra Jonhap.



Tche Jong-ho sa stal prvou osobou z KĽDR v histórii, ktorá bola zvolená do juhokórejského Národného zhromaždenia prostredníctvom systému relatívnej väčšiny. Predtým pôsobil ako diplomat na severokórejskom veľvyslanectve v Londýne.



Tche získal kreslo za konzervatívnu Zjednotenú stranu budúcnosti (UFP) vo volebnom obvode Kangnam v hlavnom meste Soul. UFP sa vo februári 2020 zlúčila s ďalšími stranami.



Tche Jong-ho prebehol do Južnej Kórey v roku 2016 a vo voľbách 15. apríla 2020 kandidoval pod menom Tche Ku-min. Meno a falošný dátum narodenia si podľa svojich slov zvolil zámerne, aby úradom KĽDR sťažil svoje vystopovanie.



Juhokórejské národné zhromaždenie tvorí 300 poslancov, z ktorých 253 sú víťazní kandidáti z jednotlivých volebných obvodov, zvolení prostredníctvom systému relatívnej väčšiny.



Zvyšných 47 poslancov je volených pomerným volebným systémom. Na základe pomerného systému sa do parlamentu dostal aj ďalší prebehlík z KĽDR, pripomína Jonhap.



V Južnej Kórey podľa Jonhapu žije viac ako 33.000 prebehlíkov z KĽDR.