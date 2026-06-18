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Stocker: Každý mier sa začína rokovaniami
Podľa holandského premiéra Roba Jettena je zatiaľ priskoro hovoriť o osobe, ktorá by EÚ zastupovala na rokovaniach s Ruskom.
Autor TASR
Brusel 18. júna (TASR) - Rakúsky kancelár Christian Stocker vo štvrtok pred príchodom na zasadnutie Európskej rady v Bruseli vyhlásil, že v súvislosti s potencionálnymi rokovaniami s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine je otvorený konverzáciám a komunikačným linkám, ktoré by viedli k mieru. Zdôraznil však, že z ruskej strany ešte nezaznamenal príslušnú odpoveď, informuje osobitný spravodajca TASR.
„Nemám dojem, že by Rusko, a najmä prezident Putin, chcelo prísť rokovať o mierovom riešení. Myslím si, že je ešte priskoro uvažovať o zmiernení sankcií,“ povedal Stocker.
Podľa holandského premiéra Roba Jettena je zatiaľ priskoro hovoriť o osobe, ktorá by EÚ zastupovala na rokovaniach s Ruskom. Na otázku, či by vhodným kandidátom na túto funkciu mohol byť predseda Európskej rady António Costa, ktorý začiatkom tohto týždňa nadviazal kontakty s Kremľom, Jetten odpovedal, že táto otázka nie je na stole.
Portugalský premiér Luís Montenegro zdôraznil, že eviduje niekoľko portugalských osobností, ktoré by úlohu vyjednávača s Ruskom zvládli veľmi dobre. Portugalčan je aj súčasný predseda Európskej rady Costa.
Ruský prezident Vladimir Putin nedávno uviedol, že vhodným vyjednávačom by podľa neho bol bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Viacero európskych lídrov však túto myšlienku odmietlo, keďže bývalý šéf nemeckej vlády je Putinovým priateľom. Predseda slovenskej vlády Robert Fico vo štvrtok vyhlásil, že odmietnutie Schrödera bolo veľkou chybou.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
„Nemám dojem, že by Rusko, a najmä prezident Putin, chcelo prísť rokovať o mierovom riešení. Myslím si, že je ešte priskoro uvažovať o zmiernení sankcií,“ povedal Stocker.
Podľa holandského premiéra Roba Jettena je zatiaľ priskoro hovoriť o osobe, ktorá by EÚ zastupovala na rokovaniach s Ruskom. Na otázku, či by vhodným kandidátom na túto funkciu mohol byť predseda Európskej rady António Costa, ktorý začiatkom tohto týždňa nadviazal kontakty s Kremľom, Jetten odpovedal, že táto otázka nie je na stole.
Portugalský premiér Luís Montenegro zdôraznil, že eviduje niekoľko portugalských osobností, ktoré by úlohu vyjednávača s Ruskom zvládli veľmi dobre. Portugalčan je aj súčasný predseda Európskej rady Costa.
Ruský prezident Vladimir Putin nedávno uviedol, že vhodným vyjednávačom by podľa neho bol bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Viacero európskych lídrov však túto myšlienku odmietlo, keďže bývalý šéf nemeckej vlády je Putinovým priateľom. Predseda slovenskej vlády Robert Fico vo štvrtok vyhlásil, že odmietnutie Schrödera bolo veľkou chybou.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)