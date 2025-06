Stocker: Plánujeme prísnejšie zákony týkajúce sa zbraní

Viedeň 14. júna (TASR) - Rakúska vláda plánuje sprísniť zákony o strelných zbraniach po utorkovej streľbe na gymnáziu v Grazi, uviedol v sobotu rakúsky kancelár Christian Stocker. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Stocker v rozhovore pre verejnoprávny telerozhlas ORF povedal, že poslanci by mohli zvýšiť minimálny vek pre kupujúcich zbraní. Kancelár tiež vyzval na sprísnenie psychologických testov, ktoré musia podstúpiť záujemcovia o zbrojný preukaz.



Vláda podľa DPA plánuje v nasledujúcom týždni prijať sériu opatrení po utorkovej streľbe.



Miestne médiá identifikovali strelca ako 21-ročného Arthura A. Ten v utorok v škole, ktorú v minulosti navštevoval, zastrelil deväť študentov vo veku od 14 do 17 rokov. Zraneniam po útoku podľahla aj tamojšia učiteľka. Jeho útok trval približne sedem minút a použil pri ňom pištoľ a brokovnicu. Mal zbrojný preukaz a zbrane vlastnil legálne. Strelec po útoku spáchal samovraždu.



DPA konštatuje, že v Rakúsku takmer neexistujú prekážky na získanie brokovnice. Útočník z mesta Graz získal zbrojný preukaz potrebný na držbu pištole po absolvovaní psychologického testu. Neskôr však vyšlo najavo, že v roku 2021 ho neprijali do vojenskej služby pre duševnú nestabilitu.