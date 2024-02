Štokholm víta, že Budapešť bude hlasovať o členstve Švédska v NATO

Budapešť/Štokholm 20. februára (TASR) - Štokholm víta, že maďarský parlament na budúci týždeň bude hlasovať o vstupe Švédska do NATO. Podľa agentúry MTI to uviedol v utorok na tlačovej konferencii v Štokholme švédsky minister obrany Pal Jonson, informuje spravodajca TASR v Budapešti



"Samozrejme, že nás táto správa teší," povedal Jonson. Predseda parlamentnej frakcie maďarskej vládnej strany Fidesz Máté Kocsis v utorok na Facebooku oznámil, že požiadal predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra, aby zaradil ratifikáciu vstupu Švédska do NATO do programu prvého dňa jarného zasadnutia, ktoré sa začína budúci pondelok.



Kocsis v liste adresovanom Kövérovi naznačil, že poslanci frakcie majú v úmysle podporiť ratifikáciu. Mnohí predstavitelia Fideszu mali doposiaľ vážne výhrady voči švédsko-maďarským vzťahom, čo im znemožňovalo hlasovať za vstup Švédska.



Po maďarskej ratifikácii sa Švédsko môže stať 32. členom NATO. Fínsko a Švédsko reagovali s obavami na ruskú inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022 a požiadali preto v máji 2022 spoločne o vstup do NATO. Podmienkou členstva je, že ho musí odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín. Fínske členstvo maďarský parlament schválil v marci 2023.



