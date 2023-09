Štokholm vyzýva Irán na prepustenie zadržiavaného švédskeho občana

Štokholm 4. septembra (TASR) - Švédsko v pondelok vyzvalo Teherán na prepustenie švédskeho občana, ktorý je zadržiavaný v Iráne už od vlaňajšieho apríla. TASR správu prevzalo v pondelok z agentúry AFP.



"V apríli 2022 bol v Iráne zadržaný švédsky občan - muž vo veku nad 30 rokov. Bol svojvoľne zbavený slobody, a preto by mal byť okamžite prepustený," uviedlo švédske ministerstvo zahraničných vecí pre AFP.



Ministerstvo nezverejnilo meno zadržaného, s jeho rodinou je však v každodennom kontakte. Celý prípad sa Štolholm usiluje riešiť v úzkej koordinácii s EÚ.



Podľa denníka The New York Times ide o 33-ročného muža menom Johan Floderus, ktorý pracuje pre diplomatickú službu Európskej únie. Floderusa zadržali v Teheráne vlani 17. apríla po tom, ako sa vrátil z dovolenky.



"Sme vo veľmi úzkom kontakte so švédskymi orgánmi, ktoré majú na starosti konzulárne záležitosti. Tento prípad je potrebné vnímať aj v kontexte rastúceho počtu svojvoľných zadržaní občanov EÚ" v Iráne, poznamenal hovorca Európskej komisie.



"Využili sme a naďalej budeme využívať všetky možnosti vo vzťahu k iránskym úradom s cieľom dosiahnuť prepustenie všetkých svojvoľne zadržiavaných občanov EÚ, a to v úzkej spolupráci so zainteresovanými členskými štátmi," dodal hovorca.



Irán vlani v júli informoval o zadržaní nemenovaného muža podozrivého zo špionáže. Tento krok prišiel dva týždne po tom, ako bol iránsky občan v Švédsku odsúdený na doživotie za spoluúčasť na masových popravách tisícov odporcov iránskeho režimu v roku 1988.



AFP konštatuje, západné štáty odsudzujú takzvanú "rukojemnícku diplomaciu" zo strany Iránu, ktorá spočíva v zatýkaní západných občanov s cieľom vynútiť si od nich rôzne ústupky, napríklad prepustenie odsúdených Iráncov.