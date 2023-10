Štokholm zakáže autá so spaľovacími motormi v centre mesta

Štokholm 10. októbra (TASR) - Švédske hlavné mesto Štokholm v snahe zlepšiť kvalitu ovzdušia zakáže od roku 2025 používanie áut so spaľovacími motormi v centre metropoly, uviedol v utorok zástupca primátora. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Pre ovzdušie v Štokholme v súčasnosti majú deti choré pľúca a starší ľudia predčasne umierajú. Je to absolútne neprijateľná situácia," uviedol vo vyhlásení Lars Strömgren, viceprimátor mesta pre dopravu a mestské prostredie.



"Musíme obmedziť škodlivé výfukové plyny z benzínových a naftových áut," dodal Strömgren. Zakázaná oblasť pre tieto autá leží v centre štokholmskej nákupnej štvrte s množstvom reštaurácií a kancelárskych budov.



Zákaz vstúpi do platnosti 31. decembra 2024 "v oblasti s veľkým počtom chodcov a cyklistov, kde je potrebné zlepšiť kvalitu ovzdušia", povedal Strömgren.



"Je to tiež časť mesta, kde vidíme, že je veľký záujem o rýchlejšiu elektrifikáciu, pričom aktéri môžu stáť na čele tohto prechodu," dodal viceprimátor. Výnimky sa budú týkať policajných áut, sanitiek a ďalších bezpečnostných služieb.



"Elektrické vozidlá prispievajú aj k nižším emisiám a nižšej hlučnosti, čo znamená, že viac (zásobovacích) dodávok sa môže uskutočňovať v noci. Tým sa zníži preťaženie ciest v centre mesta," tvrdí Strömgren.



Ide o prvý krok mesta v tomto smere a neskôr sa má zákaz ešte viac rozšíriť.