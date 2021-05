Štokholmskú halu Globen premenovali na Aviciiho arénu

Štokholm 20. mája (TASR) - Viacúčelovú halu v Štokholme premenovali na počesť zosnulého švédskeho dídžeja a skladateľa Aviciiho, ktorý zomrel v roku 2018. Hudobník, vlastným menom Tim Bergling, si vzal život vo veku 28 rokov.



Krytá hala vo švédskej metropole s kapacitou 16.000 miest bude odteraz niesť názov Avicii Arena. Predtým sa nazývala Ericsson Globe a ešte skôr Stockholm Globe Arena, vo švédštine ju však označovali krátko iba ako Globen.



"Keď tu Tim hral pred deviatimi rokmi, išlo o významný míľnik v jeho kariére. Bol by nesmierne hrdý na to, že táto ikonická budova od dnešného dňa ponesie jeho meno," uviedol vo vyhlásení Aviciiho otec Klas Bergling.



Dodal, že príbeh jeho syna rozprúdil diskusiu o duševnom zdraví, a dúfa, že pomenovanie tejto arény po ňom ešte viac prispeje k povedomiu o tejto problematike, informovala v stredu spravodajská stanica Sky News.



Klas Bergling uviedol, že Aviciiho aréna sa stane "centrom pre zdieľanie nápadov a hostiteľských aktivít so zameraním na duševné zdravie mladých ľudí“.



Andreas Sand, generálny manažér spoločnosti Stockholm Live, ktorá halu prevádzkuje, tvrdí, že pandémia COVID-19 spôsobila v spoločnosti ťažkosti s duševným zdravím a zdevastovala sektor hudobných podujatí.



Podľa jeho slov ide v súvislosti s premenovaním haly o dobré načasovanie; prišlo vo chvíli, keď sa hudobný priemysel i širšia verejnosť dostávajú z najhorších následkov pandémie.



Kráľovský filharmonický orchester Štokholmu (KFO) pri príležitosti premenovania haly nahral novú verziu Aviciiho skladby "For a Better Day", ktorú naspievala 14-ročná švédska speváčka Ella Tiritiellová.







Aviciiho aréna sa nachádza v štokhkolmskej štvrti Johanneshov a jej výstavbu dokončili v roku 1989. Je to najväčšia pologuľovitá budova na Zemi. Konajú sa v nej koncerty, športové zápasy a výstavy.



Aviciiho našli v apríli 2018 mŕtveho v hotelovej izbe v ománskom hlavnom meste Maskat, kde bol na súkromnom výlete s priateľmi. Jeho rodina niekoľko dní nato zverejnila vyhlásenie, že mladý dídžej "chcel nájsť pokoj" a "nevládal už viac pokračovať" vo vyčerpávajúcom šoubiznise.