Stoltenberg: Dve percentá HDP na obranu splní 18 členských štátov NATO

Brusel 14. februára (TASR) - Osemnásť z 31 členských štátov Severoatlantickej aliancie je v roku 2024 pripravených splniť cieľ výdavkov na obranu vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu. V stredu to vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



K zverejneniu odhadov došlo niekoľko dní po tom, čo bývalý prezident USA - členskej krajiny NATO - Donald Trump vyhlásil, že v prípade znovuzvolenia bude povzbudzovať Rusko, aby zaútočilo na členov Aliancie, ktorí si nesplnia finančné záväzky.



Stoltenberg upozornil, že počet členských krajín NATO, ktorí cieľ splnia, sa od minulého roka prudko zvýšil, a síce z 11 na 18. "To je ďalší rekordný počet a šesťnásobný nárast oproti roku 2014, keď tento cieľ splnili len traja spojenci," dodal.



Podľa jeho slov európski spojenci a Kanada od stanovenia dvojpercentného cieľa pred desiatimi rokmi celkovo navýšili svoje výdavky na obranu o viac ako 600 miliárd dolárov. K bezprecedentnému zvýšeniu, ktoré podnietila ruská invázia na Ukrajinu pred takmer dvomi rokmi, došlo vlani, keď Kanada a európski členovia NATO dvihli výdaje o 11 percent.



Na margo Trumpových výrokov Stoltenberg tiež znovu varoval pred vyhláseniami, ktoré podkopávajú záväzok kolektívnej bezpečnosti Aliancie, podľa ktorého by mali napadnutému členskému štátu prísť na pomoc ostatní spojenci.



"Nemali by sme Moskve ponechať žiadny priestor na nesprávne výpočty alebo nedorozumenia, pokiaľ ide o našu pripravenosť a odhodlanie chrániť spojencov," dodal generálny tajomník NATO.