Stoltenberg a Blinken: NATO je pripravené brániť svoje územie

Brusel 4. marca (TASR) - Mimoriadne zasadnutie Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí sa v piatok dopoludnia začalo v bruselskom sídle Severoatlantickej aliancie (NATO). Rokovania sa týkajú krízy, ktorú vyvolala ruská invázia na Ukrajine, informuje spravodajca TASR na základe vyhlásenia Aliancie pre médiá.



Na mimoriadnych rokovaniach sa zúčastňujú aj ministri zahraničných vecí Fínska a Švédska, ako aj vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pred začatím rokovaní na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom americkej diplomacie Anthonym Blinkenom uviedol, že ministri sa pokúsia nájsť koordinovanú odpoveď na "brutálnu ruskú inváziu" na Ukrajinu a budú sa zaoberať dlhodobými dopadmi tejto krízy.



Stoltenberg odsúdil útoky na civilistov a aj najnovšie správy o útoku na jadrovú elektráreň na Ukrajine. Zdôraznil, že NATO ako obranné zoskupenie nehľadá zámienky na vojnu s Ruskou federáciou, nie je súčasťou konfliktu na Ukrajine a Aliancia tejto krajine poskytuje podporu.



Podľa neho však nikto nesmie pochybovať o tom, že Aliancia bude rozhodným spôsobom brániť všetkých svojich členov, aj preto zvýšila počet vojakov v krajinách na svojom východnom krídle.



Stoltenberg poďakoval Blinkenovi za odhodlanie USA vyslať viac vojakov do.



Blinken konštatoval, že ide o nevyprovokovanú a vopred pripravenú agresiu Ruska voči Ukrajine. Podľa jeho slov sa každý spojenec nejakým spôsobom sa snaží pomáhať Ukrajine.



"My sme obranná aliancia, nehľadáme konflikty, ale ak konflikt príde k nám, tak sme pripravení a budeme brániť každý meter nášho územia," povedal.