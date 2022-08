Stoltenberg: Ak bude ohrozená stabilita Kosova, KFOR je v pohotovosti

Brusel 3. augusta (TASR) - Jednotky mierovej misie NATO v Kosove (KFOR) sú pripravené zasiahnuť, ak bude ohrozená stabilita Kosova po najnovších nepokojoch na kosovsko-srbskej hranici. Podľa tlačovej agentúry AFP na to v stredu upozornil generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg.



Šéf NATO to podľa AFP povedal po diskusii so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. "Hovoril som s prezidentom Srbska Vučičom o napätí v severnom Kosove," oznámil Stoltenberg na svojom účte na Twitteri.



Podľa neho sa všetky zainteresované strany musia zapojiť do konštruktívneho dialógu pod vedením EÚ a svoje nezhody riešiť diplomatickou cestou.



"Ak bude ohrozená stabilita, NATO - KFOR je pripravené zasiahnuť, čo je v súlade s mandátom OSN," vysvetlil Stoltenberg. Sily NATO pôsobiace v Kosove majú 3775 vojakov z 28 krajín. Mandátom misie KFOR je zaistiť bezpečné prostredie a garantovať slobodu pohybu "v prospech všetkých komunít v Kosove".



Stoltenberg už v utorok hovoril aj s kosovským premiérom Albinom Kurtim, pričom zdôraznil potrebu vyhnúť sa jednostranným krokom, ktoré by zhoršili súčasnú napätú situáciu.



Najnovšiu eskaláciu napätia medzi Belehradom a Prištinou vyvolalo opatrenie, podľa ktorého si mali ľudia so srbskými dokumentami pri vstupe na kosovské územie vymeniť doklady za dočasné. Situácia sa vyostrila v nedeľu, v predvečer platnosti nariadenia, keď srbské komunity začali na protest blokovať cesty a stavať barikády.



Pod tlakom západných mocností a najmä USA, sa vláda v Prištine rozhodla odložiť o mesiac, do 1. septembra, nadobudnutie platnosti nových pravidiel o dokladoch na hraniciach so Srbskom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)